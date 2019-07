BIO AUSTRIA Kooperationspartner der Ice-Surprise-Tour 2019

Eis-Tour machte Halt in „The Mall Wien Mitte" - Köstliches Eis aus biologischen, regionalen Lebensmitteln für alle

Wien (OTS) - BIO AUSTRIA ist 2019 Kooperationspartner der Ice-Surprice-Tour der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A, die während der Sommermonate in allen Bundesländern Station macht und köstliche Eis-Spezialitäten an kleine und große "Schleckermäulchen" verteilt. Das Eis besteht dieses Jahr ausschließlich aus biologischen Zutaten aus heimischer Bio-Landwirtschaft.

Nach dem erfolgreichen Start der Tour vergangene Woche in Graz, machte die Bio-Eis-Karawane am 11. Juli in der Bundeshauptstadt Station. EisliebhaberInnen wurden den ganzen Tag über im Bereich des Eingangs von „The Mall Wien Mitte“ mit Gratis-Kostproben der drei diesjährigen Sorten – Bio-Kürbiskernöl g.g.A., Bio-Holunder und Bio-Paradeis – versorgt. Außerordentliche Geschmackserlebnisse waren dabei garantiert.

"Wir freuen uns, bei der Ice-Surprise-Tour dabei zu sein und die Bio-Lebensmittel unserer Biobäuerinnen und Biobauern, verarbeitet zu reinstem Eisgenuss, den ganzen Sommer über unter die Menschen bringen zu dürfen. Eine gute Möglichkeit, die Qualität und Vielfalt der biologischen Lebensmittel zu präsentieren", betont die Geschäftsführerin von BIO AUSTRIA, Susanne Maier.

"Zum vierten Mal in Serie verwöhnen wir die kleinen und großen Konsumentinnen und Konsumenten mit hochwertigen Eiskreationen, heuer erstmals mit steirischen Zutaten in reinster Bio-Qualität. Mit dieser Tour wollen wir den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die Vorzüge der anerkannten Lebensmittelqualitätsregelungen, wie etwa Bio und g.g.A., näher bringen", erläutert Andreas Cretnik, Geschäftsführer der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., der für die Ice-Surprise-Tour verantwortlich zeichnet.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 400 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at