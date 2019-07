INSIGHTEC erhält FDA-Zulassung und CE-Zeichen für Exablate Neuro mit dem MR-System SIGNA Premier von GE

Haifa, Israel, und Waukesha, Wisconsin (ots/PRNewswire) - GE Healthcare, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik und diagnostische und therapeutische Bildgebung, und INSIGHTEC®, ein weltweit tätiger Medizintechnik-Innovator für Chirurgie ohne Inzision, gaben heute die FDA-Zulassung und das CE-Zeichen für Exablate Neuro(TM) bekannt, das mit dem MR-System SIGNA(TM) Premier von GE Healthcare kompatibel ist. Das Exablate Neuro ist eine fokussierte Ultraschallplattform zur Behandlung tief im Gehirn ohne chirurgische Inzision. MR-Bildgebung bietet eine umfassende anatomische Übersicht des Behandlungsbereichs, eine patientenspezifische Planung und eine thermische Echtzeitüberwachung während der gesamten Behandlung.

"Die langjährige Partnerschaft von INSIGHTEC mit GE bringt weiterhin hochmoderne Medizintechnik auf den Markt", sagte Maurice R. Ferré MD, INSIGHTEC Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender. "INSIGHTEC strebt danach, eine Kompatibilität mit führenden Hochleistungs-MR-Scannern zu entwickeln, um den Zugang der Patienten zu einer Gehirnoperation ohne Inzision zu erweitern."

Exablate Neuro besitzt nun die FDA-Zulassung für die Behandlung von medikamentenresistentem essentiellem Tremor und tremordominanter Parkinson-Krankheit sowie das CE-Zeichen für die Behandlung von essentiellem Tremor, tremordominanter Parkinson-Krankheit (einseitig) und neuropathischen Schmerzen.

"Wir freuen uns, das MR-geführte fokussierte Ultraschallangebot mit Insightec weiter auszubauen", sagte Baldev Ahluwalia, MR Beyond Segment General Manager bei GE Healthcare."Jetzt, da Exablate Neuro auf GE Healthcares leistungsfähigstem Wide-Bore-3.0T, SIGNA(TM) Premier, genehmigt wurde, machen wir gemeinsam einen weiteren Schritt nach vorne auf unserem Weg zur Verbesserung der Gehirnchirurgie ohne Inzision und zur Erweiterung der Anwendungen von MRT-Scannern, um die klinische Versorgung zu verbessern."

Über Insightec

INSIGHTEC ist ein globaler Medizintechnik-Innovator, der das Leben der Patienten durch Gehirnoperationen ohne Inzision mit MR-geführtem fokussiertem Ultraschall verändert. Exablate Neuro(TM), das preisgekrönte Gerät des Unternehmens, ist von der FDA zur Behandlung von medikamentenresistentem essentiellem Tremor und der tremordominanten Parkinson-Krankheit zugelassen. In Zusammenarbeit mit führenden akademischen und medizinischen Einrichtungen wird an zukünftigen Anwendungen im Bereich der Neurowissenschaften geforscht. INSIGHTEC hat seinen Hauptsitz in Haifa (Israel) und Miami (USA) mit Niederlassungen in Dallas (USA), Tokio (Japan) und Shanghai (China).

Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie www.insightec.com, um mehr Informationen zu erhalten.

Über GE Healthcare

GE Healthcare ist die mit 19,8 Milliarden Dollar bewertete Gesundheitssparte von GE (NYSE: GE). Als führender Anbieter von medizinischer Bildgebung, Überwachung, Biomanufacturing sowie Zell- und Gentherapie-Technologien ermöglicht GE Healthcare Präzision in Diagnose, Therapie und Überwachung durch intelligente Geräte, Datenanalytik, Anwendungen und Dienstleistungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche und mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen dazu bei, die Ergebnisse für Patienten, Gesundheitsdienstleister, Forscher und Life-Science-Unternehmen auf der ganzen Welt effizienter zu gestalten. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter und The Pulse, um aktuelle Nachrichten zu erfahren, oder besuchen Sie unsere Website https://corporate.gehealthcare.com/ um sich näher zu informieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Pläne, Erwartungen und zukünftige Ereignisse beziehen. In manchen Fällen erkennt man zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Worten: "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "voraussichtlich", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "projiziert", "potenziell", "verspricht", "fortsetzt", "fortlaufend" oder den negativen Gegenstücken dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von dem abweichen, was in den Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert wird. Jede zukunftsgerichtete Aussage basiert auf Informationen, die INSIGHTEC zum Zeitpunkt der Aussage zur Verfügung stehen. Alle schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die auf INSIGHTEC zurückzuführen sind, sind durch diese Warnung eingeschränkt. INSIGHTEC übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an veränderte Umstände oder Erwartungen von INSIGHTEC anzupassen.

"Exablate" und "Exablate Neuro" sowie das Logo von "INSIGHTEC", ob einzeln oder in Verbindung mit dem Wort "INSIGHTEC", sind geschützte Marken von INSIGHTEC.

Medienkontakt bei INSIGHTEC

G&S Business Communications for INSIGHTEC

Jessica N. Dillard

jdillard @ gscommunications.com



Rückfragen & Kontakt:

+1.929.388.4594