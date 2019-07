Startschuss für die “Almkulinarik by Richard Rauch”: Haubenkoch lud zum Auftakt auf die Ramsauer Brandalm

Neun Almwirte der Region Schladming-Dachstein servierten erstmals ihre speziell kreierten Gerichte / 80 geladene Gäste verkosteten die kulinarischen Sommerhighlights am Berg

Schladming (OTS) - Der aus der deutschen TV-Kochsendung “Küchenschlacht” und aus der täglichen ORF Sendung „Schmeckt perfekt“ bekannte Richard Rauch hat in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at) sein neues außergewöhnliches Projekt gestartet. Der Starkoch bringt im heurigen Sommer seine hochklassige Haubenküche erstmals auf die Berge des steirischen Ennstals. Gemeinsam mit neun Hüttenwirten aus der Region lud er gestern (Mittwoch) rund 80 Gäste auf die Ramsauer Brandalm zur Auftaktveranstaltung von “Almkulinarik by Richard Rauch”.



Der Haubenkoch hat mit jedem der neun beteiligten Hüttenwirte jeweils ein besonderes Gericht zusammengestellt, welches den ganzen Sommer hindurch in der jeweiligen Almhütte angeboten wird >>



