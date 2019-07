Flughafen Wien wächst und modernisiert Terminals

Terminal 2 und Pier Ost am Wiener Airport werden modernisiert. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sieht Flughafen als Standort-Turbo.

Wien (OTS/RK) - Wien ist eine der beliebtesten Tourismusdestinationen weltweit, die Nächtigungszahlen legen stetig zu. Mehr als die Hälfte der Wien-Gäste kommt mit dem Flugzeug. Jetzt wird der Airport um 15.000 Quadratmeter zusätzlicher Terminalfläche erweitertet und die bestehenden Terminal 2 und Pier Ost modernisiert. Bürgermeister Michael Ludwig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner waren heute, Donnerstag, beim Spatenstich für den Flughafen-Ausbau, der 2023 abgeschlossen sein soll. Der Flughafen investiert 500 Mio. Euro in den Ausbau.

„Der Flughafen Wien ist eine wichtige Visitenkarte für die Stadt. Die Schönheit der Stadt, ihre Tradition und Kultur spiegeln sich in den geplanten Terminalmodernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wider. Bereits heute ist der Flughafen Wien ein wichtiges Drehkreuz für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien und mit den geplanten Investitionen stellt der Airport wichtige Weichen für die Zukunft“, sagte Bürgermeister Ludwig beim Spatenstich. „Eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie moderne Verkehrsverbindungen und Anbindungen sind ganz entscheidende Faktoren für die Entwicklung unserer Stadt und für die Entwicklung der gesamten Region.“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner betonte die gute Zusammenarbeit zwischen Wien und Niederösterreich beim Flughafen. „Die zentrale Lage in Europa und die langjährige grenzüberschreitende Zusammenarbeit macht die Vienna Region zur idealen Drehscheibe zwischen Ost und West. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region.“ Die Investitionen in die neuen Terminals sichern den Standort ab.

Neue Sicherheitskontrolle, mehr Gastronomie und Shopping am Terminal 2

Am Flughafen sind die Erweiterungs- und Umbauarbeiten bereits in Gange. Die Flughafen Wien-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner skizzierten die Terminalerweiterungspläne. Das Dach, Wände und Böden des bereits in den 1960er-Jahren errichteten Terminal 2 werden aktuell erneuert. Hier entstehen die neue zentrale Sicherheitskontrolle und zusätzliche Gepäckausgabe-Stationen, dahinter wird der Gastronomie- und Shopping-Bereich am sogenannten Pier Ost mit den D-Gates erweitert. Teil der Erweiterung ist auch ein neues Gebäude mit Aufenhaltsräumen, Lounge und Gastro- sowie Shopping-Bereichen zwischen den F-, G- und D-Gates. In der neuen Süderweiterung wird auch die zentrale Sicherheitskontrolle vom Terminal 3 übersiedeln, was wiederum Platz für neue Flächen im Terminal 3 frei macht. Die Umbauarbeiten im Terminal 2 dauern noch bis 2020, der neu gestaltete Pier Ost soll dann 2023 in Betrieb gehen, ebenso die neue Süderweiterung. Insgesamt entstehen durch den Aus- und Zubau 15.000 Quadratmeter neue Terminalfläche für Passagierinnen und Passagiere. Der Flughafen investiert 500 Mio. Euro in den Ausbau.

Flughafen Wien erwartet Rekordjahr, Wirtschafts-Turbo für Ostregion und Wien

Der Flughafen Wien ist weiter im Aufwind. Allein im Juni stieg laut Flughafen Wien die Zahl der PassagierInnen um 19,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.985.210 Reisende an. Die Flugbewegungen nahmen im Juni 2019 mit plus 12,9 Prozent ebenfalls deutlich zu. In den Sommermonaten Juni bis September erwartet der Airport ein Plus von mehr als 10 Prozent und damit ein neues Rekordjahr. „Der Flughafen ist ein Wirtschaftsmotor für die gesamte Region – nicht nur als Arbeitgeber, sondern als leistungsfähiges Gateway für den Tourismusstandort Wien“, betonte Ludwig. Das bereits gestartete Terminalausbauprogramm und langfristig der Bau der dritten Piste sichert die positive Entwicklung und den Erfolg des Flughafens ab, so Ludwig.

