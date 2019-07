„Narrisch guater Sommer – Die Höhepunkte“ am 13. Juli in ORF 2

Zwei neue Ausgaben am 3. und 10. August

Wien (OTS) - Pointenfeuerwerk der heimischen Faschingsgilden:

Österreichs Spaß-Spezialisten laufen bei „Narrisch guater Sommer – Die Höhepunkte“ am Samstag, dem 13. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 einmal mehr zur Höchstform auf. Gezeigt werden die Highlights der vergangenen beiden Jahre. Eröffnet wird die Sendung von Luis aus Südtirol mit „So ein Schmarrn“. Ein Wiedersehen gibt es mit „Arnie“ von der Faschingsrunde Ligist, Walter Kammerhofer mit „Strandgeflüster“ und Sepp Wölbitsch mit „Mei potschates Leben“. Ebenfalls mit dabei „Der Herr Charly beim AMS“, „Frau Mali in Itlaien“ und „Schein oder nicht Schein“ vom Bleiburger Faschingskabarett, Heckmeck mit „Der Versicherer“ und Edi & Franz mit dem „Jägerstammtisch“.

Zwei neue Ausgaben des Sommerkabaretts „Narrisch guater Sommer“ stehen am 3. und am 10. August jeweils um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

