ÖAMTC: E-Auto Nissan LEAF mit 5 Sternen im Green NCAP (+ Fotos)

Mercedes C-Klasse mit sehr sauberem Dieselmotor bei geringerer Energieeffizienz

Wien (OTS) - Premiere der neuen Umweltbewertung des ÖAMTC und seiner Partner gezeigt hat: Elektroautos sind derzeit die umweltfreundlichste Option für einen Neuwagen. "Von den fünf untersuchten Fahrzeugen erreicht nur der Nissan LEAF fünf von fünf möglichen Sternen", fasst Max Lang, NCAP-Experte des ÖAMTC zusammen. "Vier Sterne schafft der Opel Corsa, jeweils drei Sterne gibt es für Audi A4 Avant g-tron, Mercedes C-Klasse und Renault Scenic."

Dass mit dem Nissan LEAF ein rein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug die Top-Wertung erreicht, ist keine Überraschung, da im Fahrbetrieb keinerlei Emissionen entstehen. Außerdem ist der Elektroantrieb in Sachen Energiebedarf bzw. -effizienz überlegen. Am nächsten in der Gesamtwertung kommt dem LEAF die 1,0-Liter-Benziner-Variante des Opel Corsa, der ebenfalls sehr schadstoffarm unterwegs ist. "Nur auf der Autobahn, also bei dauerhaft hohen Geschwindigkeiten, ist der CO2-Ausstoß des Corsa höher. Der 66 kW-Benzinmotor ist der energieeffizienteste Verbrennungsmotor im aktuellen Test", erklärt Lang.

Bei den weiteren Fahrzeugen im Green NCAP fällt vor allem auf, dass die C-Klasse (in diesem Fall der C220d 4Matic Diesel Automatik) von Mercedes in allen Tests einen extrem geringen Schadstoffausstoß aufweist und diesbezüglich als einziges Auto mit dem Nissan LEAF mithalten kann. "Ein Nachteil ist der Allrad-Antrieb, der die Energie nicht so effizient auf die Straße bringt, was letztlich zur 3-Sterne-Wertung führt", so der NCAP-Experte des Mobilitätsclubs. "Gleichzeitig zeigt das Resultat, dass ein Diesel-Motor keineswegs 'schmutzig' sein muss. Moderne Katalysator-Technologie, ein effizienter Partikelfilter und effektive Abgasbehandlung machen es möglich." Aber auch Renault Scenic (Diesel) und der erdgasbetriebene Audi A4 Avant g-tron haben einen geringen Schadstoffausstoß im Fahrbetrieb – wie bei allen Autos mit Verbrennungsmotor setzt ihr Antrieb die Energie aber wesentlich ineffizienter um als ein E-Motor.

So wird beim Green NCAP gewertet

Green NCAP ist eine einfache und transparente Möglichkeit, die Umweltfreundlichkeit von Fahrzeugen auf einen Blick zu erkennen. Bewertet werden zwei Kriterien: Schadstoffausstoß und Energiebedarf im Betrieb. In beiden Bereichen gibt es häufig große Unterschiede zwischen den Angaben der Hersteller und den tatsächlichen Erfahrungen auf der Straße. "Beim Green NCAP werden Messungen sowohl im realen Fahrbetrieb als auch bei realitätsnahen Bedingungen im Labor vorgenommen, was in Summe wesentlich realistischere Ergebnisse bringt als bisherige Standardtests", erklärt Max Lang. Eine Beschreibung aller im Rahmen von Green NCAP durchgeführten Versuche sowie eine Übersicht der bisher getesteten Autos findet man unter www.greenncap.com.

"Weil für den ÖAMTC klar ist, dass die Umweltfreundlichkeit nur dann vollständig bewertet werden kann, wenn man ein Fahrzeug in seiner Gesamtheit betrachtet, wird Green NCAP in Zukunft ausgeweitet", weiß Lang. "Neben der Berücksichtigung der Reichweite soll später eine komplette Lebenszyklus-Analyse in die Wertung einfließen." Damit wird sich dann ein noch realistischeres Bild der Umweltfreundlichkeit ergeben.

Übersicht der Fahrzeuge und Ergebnisse

Fahrzeug Green-NCAP-Wertung Nissan LEAF ***** Opel Corsa **** Audi A4 Avant g-tron *** Mercedes-Benz C-Klasse *** Renault Scenic ***

Über Green NCAP

Ähnlich wie bei den Crashtests zur Fahrzeugsicherheit erwartet der Mobilitätsclub auch auf Herstellerseite einen positiven Effekt:

"Bemühungen in Sachen Umweltfreundlichkeit werden nun regelmäßig und intensiv überprüft. Innovationen zur Verbesserung beim Verbrauch oder der Verringerung der Schadstoffbelastung schlagen sich in der Bewertung direkt nieder. Die Erfahrung aus anderen Tests zeigt, dass daraus meist schnell Verbesserungen durch die Hersteller resultieren. Der ÖAMTC ist eine von insgesamt 18 beteiligten internationalen Organisationen im Green NCAP.

