Klimanotstand - Sozialistische Jugend schickt Brief an alle BürgermeisterInnen

SJ-Herr: „Für das Klima braucht es einen Green New Deal in jedem Ort!“

Wien (OTS) - „Die Welt schlittert der Klimakatastrophe entgegen und tausende junge Menschen gehen dagegen bei Fridays for Future auf die Straße. Auch in den Ferien. Darüberhinaus wird im Parlament ein Antrag auf Klimanotstand diskutiert. Dabei darf es aber bei keinem reinen Lippenbekenntnis bleiben. Einen Notstand auszurufen und dann weiterhin untätig zu bleiben, geht nicht!“ hält Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend fest.

„Obwohl sich PolitikerInnen aller Parteien nun Begriffe wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf die Fahnen heften sind Treibhausemissionen auf einem Rekordhoch. Wirksame bundesweite Maßnahmen blieben in den letzten Jahren aus. Immer mehr Gemeinden wollen nun selbst aktiv werden! Deshalb schreiben wir an alle Österreichischen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen einen Brief, in dem wir einen Green New Deal für ihre Gemeinde vorschlagen. Selbst die kleinste Gemeinde kann einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimaerhitzung leisten“, so Herr.



So schlägt die Sozialistische Jugend etwa Maßnahmen gegen die Zersiedelung von Ortschaften vor, die sowohl die Verkehrseffizienz als auch den Ressourcen Verbrauch verbessern können. In weiteren Punkten geht es um den Ausbau von Mikro öffentlichem Verkehr, um CO2-neutrales Bauen und Sanieren und um Maßnahmen, die helfen, Plastikmüll zu vermeiden.

"Über die Klimakrise nur zu sprechen reicht nicht . Der Klimanotstand muss in ganz Österreich ausgerufen werden! Wir bitten alle BürgermeisterInnen darum, ihren Teil der Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir jungen Menschen unsere Pension nicht in der Klimatastrophe verbringen müssen", so Herr abschließend.

Ein Pressefoto findet sich zur freien Verfügung unter folgendem Link: https://flic.kr/s/aHsmF1tKWT

