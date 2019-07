techbold übernimmt zwei weitere Unternehmen

Damian Izdebski erhöht das Wachstumstempo und übernimmt die beiden IT-Firmen „May-Computer“ und „systemgruppe“

Wien (OTS) - Der IT-Dienstleister techbold hat mit Anfang Juli unter der Führung von CEO Damian Izdebski zwei weitere Unternehmen aus dem IT-Bereich übernommen: „May-Computer“ von Wolfgang May und „systemgruppe“ von Claus Drennig.

Damit setzt techbold seine anorganische Wachstumsstrategie fort. „Wir konnten innerhalb sehr kurzer Zeit insgesamt drei Firmenübernahmen über die Bühne bringen und sind damit noch besser in der Lage, uns als IT-Spezialist für mittelständische Unternehmen zu positionieren. Wir werden unseren Wachstumskurs auch weiterhin fortsetzen – mit weiteren Übernahmekandidaten führen wir bereits Gespräche. Auch gute IT-Fachkräfte sind uns jederzeit willkommen“ , so Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold.

Bei beiden Firmenübernahmen handelt es sich um sogenannte Asset Deals, wo Kunden, IT-Infrastruktur und Mitarbeiter übernommen werden. Die beiden Eigentümer der übernommenen Firmen, Wolfgang May (May-Computer GmbH) und Claus Drennig (systemgruppe GmbH), werden sich zukünftig neuen Projekten widmen, für die bestehenden Kunden wird es keine Änderungen geben.

Wolfgang May, Eigentümer der May-Computer, zu seinen Hintergründen: „Die Anforderungen an kleinere IT-Unternehmen werden immer höher. Für die Abwicklung von komplexen IT-Projekten werden immer mehr Spezialisten benötigt und die Erwartungen an die Verfügbarkeit der IT werden immer höher. Daher macht es Sinn, sich zu einer größeren Einheit zusammenzuschließen. Ich bin jetzt über 35 Jahre im Geschäft und froh, in Damian Izdebski und techbold einen starken Partner gefunden zu haben, denn mir war die hohe Qualität und die Kontinuität für meine Kunden, aber auch für meine Mitarbeiter ein großes Anliegen.“

Claus Drennig, Eigentümer der systemgruppe, zeigt sich ebenfalls erfreut: „Ich habe die Geschichte von Damian Izdebski schon länger verfolgt und finde es großartig, sein Team durch neue Kunden und Mitarbeiter zu unterstützen und die bisher verfolgten Ansätze des Unternehmens zu verstärken. Ich bin der Meinung, diese sind äußerst vielversprechend.“

Das ist bereits der dritte Zukauf eines IT-Dienstleisters durch techbold. Bereits im Mai wurde das Unternehmen bitquadrat übernommen. „Wir haben mittlerweile ein Team von über 50 IT-Spezialisten, einen umfassenden Kundenstock und streben für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatz von 10 Mio. Euro an. techbold wird das kontinuierliche Wachstum in allen Bereichen fortsetzen und auch weiterhin seinem Anliegen treu bleiben und der IT-Lösungs- und Digitalisierungspartner für Klein- und Mittelbetriebe sein“, resümiert Gerald Reitmayr, COO und Vorstand von techbold.

Über May-Computer GmbH:

May Computer wurde im Jahr 1984 von Wolfgang May gegründet und ist damit seit über 30 Jahren erfolgreich im Bereich der professionellen IT-Lösungen, IT-Services und Software tätig. Der Schwerpunkt lag in den Anfängen im Bereich der IT-Hardware und hat sich im Laufe der Jahre immer stärker hin zu IT-Dienstleistung, Service und Entwicklung von Software verlagert. 2008 wurde der Softwarebereich in die Firma XKEY ausgelagert.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.may.co.at/

Über systemgruppe - Drennig IT-Consulting GmbH:

systemgruppe ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das 2003 von Claus Drennig gegründet wurde und seinen Schwerpunkt im Bereich Financial Services hat. Zu den Kunden zählen Banken und Finanzdienstleister.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.systemgruppe.at/

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden Full-Service Systemhäuser auch für KMU erschwinglich zu machen. techbold sieht sich als Digitalisierungspartner für Klein- und Mittelbetriebe mit 10 bis 100 Computerar­beitsplätzen, die sowohl Hardware, Software als auch Dienstleistungen aus einer Hand beziehen und somit die eigene IT-Abteilung unterstützen oder minimieren wollen. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von Computernetzwerken, über Server- und IT-Security Lösungen bis hin zu Wartungs- und Serviceverträgen.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Alle Computer werden auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-, Videodaten und 3D-Renderings, auf Rechner für technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Das rund 50-köpfige techbold Team verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines Startup-Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at

