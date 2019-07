Calypso begrüßt Richard Bentley als Chief Product and Engineering Officer

San Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology Inc., ein führender Anbieter von Cloud-fähigen, Cross-Asset-Front-to-Back-Lösungen und Managed Services für Finanzmärkte, gibt den Eintritt von Richard Bentley als Chief Product and Engineering Officer in das Unternehmen bekannt. Er wird für Produktmanagement, Engineering und Qualitätssicherung verantwortlich sowie als Vorstandsmitglied tätig sein. Mit Sitz in London berichtet er direkt an den CEO von Calypso, Didier Bouillard.

Richard Bentley:

"Ich freue mich sehr, an dieser Stelle in der Entwicklung des Unternehmens zu Calypso zu kommen. Basierend auf einer gemeinsamen Kernplattform hat Calypso ein breites Portfolio an unternehmenskritischen Lösungen entwickelt, die flexibel in Kunden- oder Cloud-Umgebungen eingesetzt werden können. Dieser funktionale Umfang, kombiniert mit einer starken Konzentration auf Kundenzufriedenheit und Erfolg, ist ganz auf den Bedarf der Banken an einem vertrauenswürdigen Anbieter ausgerichtet, der in der Lage ist, mehrere ihrer Geschäftsfelder zu unterstützen."

Richard wird eng mit Tej Sidhu, dem CTO von Calypso, zusammenarbeiten, um die ehrgeizige Technologie- und Innovations-Roadmap des Unternehmens umzusetzen.

Tej Sidhu kommentiert:

"Wir beobachten, wie viele Unternehmen Cloud-First-Strategien anwenden. Dies bestätigt unseren Ansatz in Investitionen, die sicherstellen, dass unsere Lösungen Cloud-fähig sind. In Zusammenarbeit mit Richard werde ich mich viel mehr auf die Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Strategie in diesem kritischen Bereich konzentrieren können, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden flexibel unterstützen können, egal ob sie On-Cloud-, On-Premise- oder Hybrid-Architekturen einsetzen."

In den letzten fünf Jahren war Herr Bentley als Chief Product Officer für Ullink (heute Teil von Itiviti) tätig. Im Jahr 2000 war er Mitglied des Gründungsteams von Apama (heute Teil der Software AG). In den vergangenen 20 Jahren war er in Produktrollen für Kapitalmarkt-Technologieunternehmen tätig.

"Wir wollen unser Geschäft weiter ausbauen und müssen dazu weiterhin erfahrene Fachleute auf allen Ebenen des Unternehmens, einschließlich des Vorstands, einstellen. Außer dem Branchenwissen und der Produkterfahrung, die Richard aus seiner Zeit bei Ullink mitbringt, wo ich mehrere Jahre mit ihm zusammenarbeitete, verfügt er auch über Fähigkeiten und Perspektiven, die unser bestehendes Team hervorragend ergänzen. Seine Leidenschaft für die Ausrichtung unserer Produktorganisation, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den maximalen Nutzen aus ihrer Investition ziehen, steht im Einklang mit unserem Fokus auf Kundenzufriedenheit als oberste Priorität", so Didier Bouillard, CEO von Calypso.

Informationen zu Calypso Technology, Inc.

Calypso Technology, Inc. ist ein Cloud-fähiger Anbieter von Cross-Asset-Front-to-Back-Lösungen und Managed Services für Finanzmärkte mit über 35.000 Nutzern in über 60 Ländern.

Die preisgekrönte Software verbessert die Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen, darunter Kapitalmärkte, Investmentmanagement, Zentralbankwesen, Clearing, Treasury, Liquidität und Kreditsicherheit.

Calypso ist Vorreiter bei innovativen Technologien (native Cloud-Technologie, KI, Big Data), die die Kapitalmärkte neu definieren.

"Calypso" ist eine in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Die Marken oder Dienstleistungsmarken anderer Parteien sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

