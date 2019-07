CleverTap schließt sich mit Vonage zusammen, um die WhatsApp Business-Lösung mit der Nexmo Messages-API zu integrieren

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CleverTap, die Full-Stack-Plattform für Kundenlebenszyklus-Management, hat heute eine Integration mit Nexmo, the Vonage API Platform und seiner Messages-API bekanntgegeben, um die WhatsApp Business-Lösung in CleverTaps Engagement-Suite einzubinden. Durch diese Integration ermöglicht CleverTap die Zweiwege-Kommunikation mit Kunden auf einer der weltweit meistgenutzten Kommunikationsplattformen.

Unternehmen können quasi in Echtzeit Milliarden Nutzer erreichen, um Service, Support und Personalisierung für mobile Nutzer bereitzustellen

Die Verbraucher von heute wollen mit dem Handel genauso interagieren wie mit Familie und Freunden, und soziale Medien wie WhatsApp und Facebook machen das möglich. Mit weltweit mehr als 1,5 Milliarden Nutzern1 ist WhatsApp die perfekte Plattform für die Geschäftswelt, um Servicemeldungen, Lieferstatus und Kontakterinnerungen per Instant Messaging an Nutzer rund um den Globus zu versenden. Mit mehr als dem dreifachen Volumen an SMS-Nachrichten und einer Öffnungsrate von 98 %2 bietet WhatsApp ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen, um mit Kunden in Kontakt zu treten3.

"Bei Kunden ist ein Trend in Richtung Conversational Commerce zu beobachten, sie wollen mit ihren Lieblingsmarken in Echtzeit interagieren. Durch die Partnerschaft mit Vonage und Nexmo-APIs macht CleverTap die WhatsApp Business-Lösung als Kommunikationskanal für Marken verfügbar, um überragenden Service und Support in unmittelbarer Kundennähe bereitzustellen. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie Marken diesen Kanal nutzen, um ihre Kundenbeziehungen zu transformieren", sagte Sunil Thomas, CEO und Mitgründer von CleverTap.

"Die Integration der Nexmo Messages-API mit CleverTap ermöglicht die einfache und nahtlose Einbindung der WhatsApp Business-Lösung, um Verbraucher auf ihrer meistgenutzten Plattform zu erreichen. WhatsApp ist ein sehr vielversprechender Marketingkanal, dessen Engagement den Durchschnitt um das 3-fache übersteigt. Wir sind überzeugt, dass die kombinierte Power von WhatsApp Business, Nexmo APIs und CleverTap unseren Conversational Commerce-Mechanismen besser integriert und optimal abstimmt", sagte Himanshu Periwal, Vice President of Growth bei ixigo.com.

Durch CleverTaps Integration mit der Nexmo Messages-API erhalten Kunden Zugang zu der riesigen WhatsApp-Nutzergemeinde, um personalisierte Nachrichten stressfrei und automatisiert zu senden und zu empfangen. Auf Hosting und Verwaltung einer eigenen Infrastruktur kann komplett verzichtet werden - Unternehmen können die Zweiwege-Kommunikation mit den Kunden direkt über das CleverTap Dashboard nutzen.

"Über die Nexmo Messages-API kann die Geschäftswelt mit Kunden rund um den Globus über den bevorzugten Kanal in Kontakt treten. Plattformen wie WhatsApp Business versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Geschäftsmodelle neu aufzustellen und Produkte und Dienstleistungen auf moderne und persönliche Weise bereitzustellen", sagte Mark Summerson, VP Global Channel Partners bei Nexmo, the Vonage API Platform.

Informationen zu CleverTap

CleverTap ist eine Kundenbindungs-Plattform, mit der Verbrauchermarken den Kundenertragswert maximieren können. Mehr als 8.000 Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Vodafone, Star, Sony, Fandango LATAM, Domino's Pizza und GO-JEK, vertrauen darauf, dass sie mit CleverTap personalisierte Erfahrungen bereitstellen und verbesserte Marketingergebnisse auf unterschiedlichen Kanälen über den gesamten Kundenlebenszyklus erreichen können. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings finanziert und führt seine Geschäfte von San Francisco, London, Singapur, Mumbai und Bangalore aus. Weitere Informationen finden Sie unter clevertap.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu Vonage

Vonage transformiert die Unternehmenskommunikation und ermöglicht vollständig integrierte, einheitliche Lösungen für Kommunikation, Contact Center und programmierbare Kommunikation über Nexmo, die API-Plattform von Vonage. Ziel ist es, die Kommunikation im Unternehmen nachhaltig zu optimieren. Wir sind unseren Wurzeln als Technologiedisruptor treu geblieben und nutzen Technologie, um Unternehmen bei der Umgestaltung von Kontakt-, Kollaborations- und Kommunikationswegen zu unterstützen und damit den Geschäftserfolg zu verbessern. Vonages vollständig integrierte Cloud-Kommunikations-Plattform fußt auf einer mikrodienstbasierten Architektur. Unternehmen können damit produktiver kollaborieren und ihre Kunden auf allen Kanälen effektiver ansprechen, einschließlich Messaging, Chat, soziale Medien, Video und Telefonie.

Vonage Holdings Corp. hat ihren Firmensitz in Holmdel (New Jersey) und betreibt Niederlassungen in ganz USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Vonage® ist eine eingetragene Marke von Vonage Marketing LLC (Muttergesellschaft Vonage America Inc.).

Folgen Sie uns auf Twitter www.twitter.com/vonage. Werden Sie Fan auf Facebook https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2432703-1&h=1416491906&u=http://www.facebook.com/vonage&a=www.facebook.com/vonagewww.facebook.com/vonage. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal www.youtube.com/vonage.

1 - https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad/ 2 - https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad/ 3 - https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/#1

