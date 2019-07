GSA verkündet Gewinner des Kommissionsstipendiums für Studenten in Höhe von 12.000 USD

London (ots/PRNewswire) - Global Student Accommodation (GSA), die bereits im zweiten Jahr die BAFTA Student Film Awards unterstützt, hat nun die beiden Gewinner des BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant 2019 verkündet: Er geht an Drama Del Rosario von der New York Film Academy für seinen Dokumentarfilm "I'm Okay (And Neither Are You)" und an Lola Blanche Higgins vom AFI Conservatory für ihren Kurzfilm "Kissy and the Shark".

Der neue BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant will Aufmerksamkeit für die seelische Gesundheit von Studenten fördern

Das Wohlbefinden junger Menschen steht bei den von GSA weltweit errichteten Studentenunterkünften im Fokus. Daher hofft man, durch das mit 12.000 USD dotierte Kommissionsstipendium den Filmschaffenden eine Plattform zu bieten, um die Sensibilisierung für das Thema und das Verständnis des Begriffs "Seelische Gesundheit" unter 15- bis 25-Jährigen voranzutreiben.

Drama Del Rosario und Lola Blanche Higgins, die sich den Preis teilen, können ihre Filmprojekte nun mit Unterstützung des BAFTA-Teams umsetzen, das ihnen mit kreativer und strategischer Beratung zur Seite steht. Die fertigen Filme werden bei der Verleihung der nächsten BAFTA Student Film Awards 2020 Premiere feiern.

James Granger, Global COO von GSA, sagte: "Wir sind außerordentlich stolz auf diese Initiative an der Seite der BAFTA - und wir könnten uns keine würdigeren Gewinner vorstellen. Die Qualität der von den Studierenden eingereichten Filme auf der Shortlist der diesjährigen BAFTA Student Film Awards war absolut herausragend. Die Gewinner Drama and Lola haben die Jury besonders beeindruckt durch ihre originelle Art, das Thema "Seelische Gesundheit" bei 15- bis 25-Jährigen anzugehen."

"Als weltweit führendes Unternehmen für studentisches Wohnen wissen wir, wie wichtig seelische Gesundheit und Wohlbefinden der Studierenden für eine starke Gesamtgesellschaft sind - und wir glauben, dass Projekte wie die von Lola und Drama wirklich etwas bewirken können. Wir sind sicher, dass die Unterstützung der BAFTA sehr wertvoll für sie sein wird und wir können das Ergebnis kaum abwarten."

Chantal Rickards, CEO von BAFTA LA., erklärte: "Wir sind glücklich, auch dieses Jahr zusammen mit GSA die Student Film Awards zu verleihen, und begeistert davon, dass GSA uns weltweit bei der Förderung studentischer Filmprojekte unterstützt. Wir freuen uns darauf, den beiden Gewinnern des BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant als Mentor zur Seite zu stehen, um ihre fantasievollen Filmkonzepte zum Thema "Seelische Gesundheit" zu realisieren."

Kurz vor der Preisverleihung hatte GSA, das weltweit führende Unternehmen für studentisches Wohnen, ein prämiertes, auf neun Säulen beruhendes Programm vorgestellt, das ein bislang einmaliges Angebot für seine Unterkünfte bietet: Es zielt darauf, die Studierenden in einer möglicherweise kritischen Übergangsphase zu unterstützen, auf Auslöser von Stress aufmerksam zu machen und die Fähigkeiten und die Kraft zu vermitteln, diese zu bewältigen. Bis Ende 2019 werden 30.000 Studenten weltweit Zugang zu dem Programm haben.

Folgende Gewinner der 2019 BAFTA Student Film Awards gab die "British Academy of Film and Television Arts" am 9. Juli 2019 im Rahmen einer Galaveranstaltung auf der Broad Stage in Santa Monica bekannt:

Der BAFTA Student Film Award for Animation wurde an Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert und Oscar Malet von der École des Nouvelles Images, Frank für "Hors Piste" verliehen.

Der BAFTA Student Film Award for Documentary wurde an Ingrid Holmquist und Sana Malik von der Columbia University für "Guanajuato Norte" verliehen.

Der BAFTA Student Film Award for Live Action wurde an Asher Jelinsky vom American Film Institute für "Miller & Son" verliehen.

Der Special Jury Prize wurde an Rikke Gregersen vom Kristiania University College, Norway für "Dog Eat Dog" verliehen.

