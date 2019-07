Proudfoot und Pamela Hackett, CEO, wurden zum Global CEO Today Management Consulting Awards Gewinner ernannt

London (ots/PRNewswire) - Proudfoot gibt CEO Pamela Hackett als globale Gewinnerin der CEO Today 2019 Management Consulting Awards bekannt. Die Auszeichnungen dienen der Anerkennung einer starken, innovativen Führungsrolle von Führungskräften in der Consulting-Branche. Dies folgt auf Proudfoots Forbes Management Consulting Award, America, für die Jahre 2018 und 2019.

Über Pamela Hackett

"Das Proudfoot-Team verdient diese Anerkennung. Wir haben in unserer langen Geschichte zusammen mit unseren Kundenteams sehr aussagekräftige Ergebnisse und Veränderungen erzielt. Ich freue mich sehr, dass ich mit diesem Preis ausgezeichnet werde. Proudfoots Ziel ist es, das Consulting-Angebot für unsere Kunden zu überdenken und Consulting als Investition und nicht als Aufwand zu gestalten. Vor diesem Hintergrund veröffentlichen wir unsere in Echtzeit vom Kunden geprüfte Ergebnis-Scorecard online, um volle Transparenz zu gewährleisten. Ich gratuliere unserem gesamten Team ganz herzlich - sie alle sind jeden Tag für unsere Kunden da."

Pam kam 1987 zu Proudfoot nach Australien (im Hinterland von Queenslands Mount Isa Mines), wo sie die Ärmel hochkrempelte, ihre Sicherheitsschuhe anzog und ihre ersten messbaren Vorteile an Menschen vermittelte. Sie arbeitete in der Finanzdienstleistungsbranche von Sydney über New York bis London, in Minen in den Anden oder an der Grenze des Kongo. Nach 30 Jahren als CEO ist sie zudem im Vorstand der Management Consulting Group als Executive Director tätig. Pam sagt, dass leidenschaftliche Führungskräfte die Fähigkeit entwickeln, Veränderungen umzusetzen, wenn sie bei der Arbeit oder in der Welt im Allgemeinen etwas bewirken wollen, und befürwortet "#HeadsUp-Leadership": Schauen Sie sich um, nutzen Sie Technologie, um Leistung zu ermöglichen, und kümmern Sie Sich um die Menschen, anstatt sie zu kontrollieren - all dies treibt Veränderung an.

Über Proudfoot

Proudfoot, eine der ältesten und renommiertesten Consulting-Firmen der Welt und Vater vieler der heutigen üblichen Managementinstrumente, hat ein Prinzip: die Umsetzung. So ist es seit 1946, als Alexander Proudfoot sein neues Beratungsangebot entwickelte - operativ ausgerichtetes Umsetzungs-Consulting, das durch personenbasierte Lösungen nachgewiesenen, gemessenen und nachvollziehbaren Wert liefert.

Proudfoot entwirft, implementiert und beschleunigt die operative und digitale Transformation durch die Menschen. Die Ergebnisse von morgen schon heute realisieren. Proudfoot liefert weiterhin messbare Ergebnisse, indem es mit Führungskräften und ihren Teams zusammenarbeitet, um eine von Menschen geprägte Kultur zu schaffen, die sich in der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftswelt von heute bewegen und ausdehnen kann; engagierte, befähigende und motivierende Teams.

Besuchen Sie: https://www.proudfoot.com/news-room; Für ein Interview mit Pamela Hackett kontaktieren Sie bitte Lee Rennick, CMO, Proudfoot, lrennick @ Proudfoot.com, +1-416-802-3574