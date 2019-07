SI Group gibt den fokussierten Vertrieb des Industrieharz-Geschäfts an ASK Chemicals bekannt

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Mehrheit seiner globalen Industrieharzgeschäfte und seines brasilianischen Spezialgeschäfts an ASK Chemicals, ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft Rhône Group, LLC, verkaufen wird.

Das Übereinkommen umfasst Produkte, Technologie und Fertigungsanlagen in Brasilien, Indien und Südafrika

Die Transaktion umfasst die Industrieharzprodukte der SI Group und die dazugehörigen Fertigungsstätten in Rio Claro in Brasilien, Ranjangaon in Indien und Johannesburg und Durban in Südafrika sowie lizenzierte Technologien und mehrere Tolling-Vereinbarungen weltweit. ASK Chemicals mit Sitz in Hilden in Deutschland, ist ein Marktführer im Bereich der Gießereiwerkstoffe und stellt Binder, Schlichten, Speiser, Filter und Trennmittel sowie metallurgische Produkte wie Impfmittel, Impfdrähte und Vorlegierungen für den Eisenguss her. Das Geschäft soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

"Das Industrieharzgeschäft ist zwar seit langem Teil des Portfolios der SI Group, aber die Entscheidung, diesen Teil des Geschäfts zu verkaufen, gibt uns die Möglichkeit, unser Portfolio neu zu gestalten", so David Bradley, Vorsitzender und CEO der SI Group. "Der Verkauf dieses Geschäfts bringt ASK proprietäre Technologie und Know-how im Bereich der Industrieharze und richtet gleichzeitig unseren Fokus auf Hochleistungsadditive neu aus."

SI Group wird an diesen vier Standorten entsprechende Geschäfte ausgliedern, einschließlich der Herstellung von weltweiten Gummi-, Klebstoff- und Ölfeldprodukten sowie Gießereiprodukten in Brasilien, und wird Tolling-Vereinbarungen mit ASK abschließen.

INFORMATIONEN ZU SI GROUP

SI Group ist ein führender weltweit aktiver Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten mit starken Marktpositionen in den Branchen Kunststoffe, Ölfelder, Gummi, Kraft- und Schmierstoffe, aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Industrieharze. Die Lösungen der SI Group sind für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Verbrauchsgüter unverzichtbar. Der Hauptsitz der SI Group befindet sich in Schenectady (New York). Das Unternehmen betreibt über 30 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei ungefähr 2 Mrd. US-Dollar. SI Group ist ein Portfolio-Unternehmen von SK Capital Partners 2018 wurde die SI Group von EcoVadis zum dritten Mal mit Silber für soziale unternehmerische Verantwortung ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe rangiert unter den oberen sieben Prozent von weltweit 45.000 Unternehmen. SI Group steht für The Substance Inside. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Rückfragen & Kontakt:

Joseph Grande

Tel: + 1.413.684.2463

joe @ jgrandecommunications.com