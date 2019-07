"Österreich isst informiert" gibt Einblicke in die Lebensmittelproduktion

Die Wissensplattform oesterreich-isst-informiert.at erklärt, wie Zucker entsteht und welche technologischen Funktionen Salz in der Lebensmittelherstellung hat

Diese Nährstoffe lassen sich nicht einfach weglassen. Werden Salz oder Zucker in einem Lebensmittel reduziert, so müssen sie mitunter durch andere Stoffe ersetzt werden. Dies geht mit technologischen, rechtlichen und sensorischen Herausforderungen einher Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

Naturbelassene und frische Produkte liegen im Trend. Für die schonende Verarbeitung entwickeln die Hersteller laufend neue Verfahren Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

Wien (OTS) - Mit welchen Verfahren werden moderne Lebensmittel produziert? Welche innovativen Methoden kommen dabei zum Einsatz? Und weshalb ist die Reduktion von Nährstoffen wie Salz auch eine technologische Herausforderung? Der aktuelle Newsletter von "Österreich isst informiert" –­ einer Initiative der österreichischen Lebensmittelindustrie – blickt hinter die Kulissen der Lebensmittelherstellung. Die Wissensplattform oesterreich-isst-informiert.at bietet Fakten zur Lebensmittelverarbeitung und Eckdaten zur Branche und liefert praktische Tipps zum Umgang mit Nahrungsmitteln.

Technologische Aufgaben von Salz und Zucker

Sowohl Salz als auch Zucker haben technologische Funktionen: Sie beeinflussen neben dem Geschmack etwa die Haltbarkeit und die Konsistenz von Lebensmitteln. "Diese Nährstoffe lassen sich nicht einfach weglassen. Werden Salz oder Zucker in einem Lebensmittel reduziert, so müssen sie mitunter durch andere Stoffe ersetzt werden. Dies geht mit technologischen, rechtlichen und sensorischen Herausforderungen einher" , erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie. Bei der Reformulierung von Lebensmitteln müssen Mundgefühl, Textur und Haltbarkeit der Qualität der Ursprungsprodukte entsprechen – eine schwierige Aufgabe, die oftmals intensiver Forschung bedarf.

Klassische und moderne Herstellungsverfahren

Bei der Lebensmittelproduktion werden viele im Haushalt gebräuchliche Verfahren – wie Dörren, Erhitzen oder Räuchern – verwendet. Ihren Einsatz finden sie entlang der gesamten Lebensmittelkette: vom Säubern der Rohware über deren Verarbeitung bis zur Veredelung für die Konsumentinnen und Konsumenten. "Naturbelassene und frische Produkte liegen im Trend. Für die schonende Verarbeitung entwickeln die Hersteller laufend neue Verfahren" , so Koßdorff. Einige Beispiele werden auf "Österreich isst informiert" gezeigt und beschrieben.

Weitere Themen: Von Werbung mit Verantwortung bis zum Mythen-Check

Zusätzlich zum Herstellungs-Schwerpunkt erwartet die Abonnenten des aktuellen Newsletters ein Interview mit Andreas Dialer. Der Geschäftsführer von Mars Austria spricht über nachhaltige Unternehmensführung, Werbung mit Verantwortung und die Bedeutung eines aktiven Lebensstils. Weitere Highlights sind die Zahlen aus der aktuellen Wertschöpfungsstudie der österreichischen Lebensmittelindustrie, ein Mythen-Check zu Erdbeeraroma sowie – passend zu den heißen Sommermonaten – Wissenswertes zum Wasserhaushalt des Menschen. Interessiert? Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.

Über "Österreich isst informiert"

Mit der Wissensplattform "Österreich isst informiert" setzt die heimische Lebensmittelindustrie ein Zeichen für mehr Sachlichkeit in der öffentlichen Debatte. Das Online-Magazin umfasst sechs Rubriken: Lebensmittel, Herstellung, Industrie, Menschen, Verantwortung sowie Tipps und Service. Videos und Bildergalerien vermitteln Einblicke in den Alltag der Lebensmittelhersteller und machen so die Produktion erlebbar. Mehr: oesterreich-isst-informiert.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Koßdorff

Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie

Tel.: +43 1 712 21 21 – 14

k.kossdorff @ dielebensmittel.at



DI Oskar Wawschinek MAS MBA

Food Business Consult

Pressesprecher für den Fachverband der Lebensmittelindustrie

+43/664 5456350

office @ foodbusiness.at