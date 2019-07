Der DDSG Captain‘s Burger sticht in See

Verstärkung für die DDSG Kulinarik

Wien (OTS) - Die Kulinarik auf den DDSG Schiffen bekommt Verstärkung in Form des Captain's Burger. Unterschiedliche Rezepte, kreiert von den Gewinnern der Österreichischen Hobby-Kochmeisterschaften, wurden präsentiert und eine Jury kürte heute direkt auf dem Schiff den Sieger-Burger.



Als Head of Jury fungierte Starkoch Heinz Hanner, den Hobbyköchen des Österreichischen Koch- und Genussverbandes zur Seite standen die Kernölamazonen, Austria Torhüter Patrick Pentz, Kabarettist Reinhard Nowak und Schauspieler Martin Leutgeb.

And the winner is - eine Kreation von Gregor Haunschmidt

Gregor Haunschmidt bereitete mit tatkräftiger Unterstützung von Austria Torhüter Patrick Pentz einen Pulled Pork Hawaii Style Burger zu, der fruchtig, rauchig, würzig und extrem saftig ist. Der Mann kocht leidenschaftlich gern und zwar alles, was ihm in die Finger kommt. Gregor Haunschmidt, ein facettenreicher Foodblogger, Award-Gewinner, preisgekrönter Hobbykoch, Rezeptentwickler, der auch immer wieder als Jurymitglied im Einsatz ist, wurde im vergangenen Jahr Dritter bei der Hobbykochmeisterschaft.

Mit an Bord drei weitere Kochteams

Sabine Hallwachs machte mit Kabarettist Reinhard Nowak einen Cheeseburger Surf & Turf mit Trüffelmayonnaise & Cole Slaw und dazu wurde ihre „Spezial“ Pommes Sauce gereicht. Sabine gewann die Österreichische Hobbykochmeisterschaft in diesem Mai. Sie ist eigentlich Juristin und 43 Jahre alt.

Sigi Machatschek und die Kernölamazonen kreierten einen Chorizo Spezialburger mit zweierlei Saucen. Sigi ist gelernter Bankkaufmann und leidenschaftlicher Hobbykoch. Derzeit leitet er einen namhaften Buschenschank am Nußberg. Weiters ist er in ganz Österreich unterwegs und sucht heimische Produkte, die in der kalten Buschenschank-Küche kredenzt werden. Egal ob Hauswürste und Schinkenspeck aus Osttirol, Käse aus Galtür, Beinschinken und BIO-Mangalitza Presswurst, geräucherten BIO-Eismeersaibling oder gekochtes Rindfleisch aus Puchberg am Schneeberg. Er wurde heuer Zweiter bei der Hobbykochmeisterschaft.

Tanja Tiefenböck und Marlies Mayer machten sich mit Schauspieler Martin Leutgeb an das einfach panierte Rinderfaschierte nach Austrian Style mit Salat, Tomate, österreichischem Chimichurri, Spiegelei und Röstzwiebel heran. Mit dabei Tomatenrelish, Honigsenf-Sauce, Gurkenfächer und „schoarfe“ Pfefferoni. Beide, die Rede ist nicht von den Pfefferoni, sind heuer bei der Kochmeisterschaft im Teambewerb Dritte geworden. Die zwei Arbeitskolleginnen Tanja und Marlies kochen gerne gemeinsam – wobei Tanja mehr kocht und Marlies mehr redet. Es wird allerdings niemals nach Rezept, sondern immer nur nach Gefühl gekocht. Oftmals landen auch mitgebrachte Gewürze aus fernen Ländern in den Töpfen.

Die „schwimmende“ Kulinarik bekommt also Verstärkung, ab Samstag kann der DDSG Captain’s Burger auf den Schiffen der DDSG Blue Danube genossen werden.

DDSG Blue Danube – Modern und vielfältig

Die DDSG Blue Danube als größtes Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs zeichnet sich nicht nur durch eine hohe nautische Kompetenz auf der Österreichischen Donau aus, sondern beschreitet auch immer wieder neue Wege im Sinne der Serviceorientierung für die Gäste an Bord, wie die Zertifizierung „Betreutes Reisen“ einmal mehr beweist. Mit den sechs DDSG-Schiffen auf der Donau wird nicht nur die Linienschifffahrt in Wien und der Wachau betreiben, angeboten werden auch mehr als 200 Themenfahrten. Über 320.000 Passagiere erfreuen sich jährlich an Bord eines der DDSG-Schiffe über das Cruisen auf der Donau, die Kulinarik sowie das mannigfaltige Angebot rund um das Thema Schifffahrt. Verantwortlich dafür, dass alles glatt läuft, sind rund 70 Mitarbeiter, die sich auf und neben den Schiffen um alle Belange im Sinne der Gäste kümmern. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen Mitarbeiter gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsfeld Binnenschiffer aus.

