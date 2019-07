ORF SPORT + mit der Österreich-Radrundfahrt 2019

Am 11. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 11. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der FIA World Rallycross Championship Schweden 2019 um 19.00 Uhr, von der Österreich-Rundfahrt 2019 (5. Etappe) um 20.15 Uhr, vom Formel-E-Rennen Bern 2019 um 20.40 Uhr, vom Reitturnier in Achleiten um 21.40 Uhr und vom Spartan Race St. Pölten 2019 um 22.25 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bruck ist der Ausgangsort der 5. Etappe der Österreich-Rundfahrt 2019, in das Ziel geht es in Kitzbühel – nach 161,9 Kilometern und 2.619 Höhenmetern.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 10. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at