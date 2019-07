Stadtfest der ÖVP Wien wird heuer zur Talente-Show

Wien (OTS/RK) - Heute, Mittwoch, hat die ÖVP Wien das Programm für das 35. Wiener Stadtfest präsentiert, das heuer am Samstag, dem 31. August, stattfindet. „Das Wiener Stadtfest mit seiner langen Tradition hat sich immer als Bühne für Talente verstanden. Und in diesem Jahr machen wir das mit unserem Talente-Casting noch deutlicher“, sagte Stadtfest-Initiator und VP-Landesparteiobmann Gernot Blümel bei einem Presse-Gespräch. „Das Stadtfest war immer schon etwas anders als die sonst üblichen Feste. Bei uns steht heuer nicht das passive Konsumieren, sondern die aktive Beteiligung im Mittelpunkt“, so Blümel. Unter dem Motto „Wien hat Talent“ sind bis zum 15. August unterhaltungsfreudige Wienerinnen und Wiener aufgerufen, sich auf der Plattform www.stadtfest-wien.at in den drei verschiedenen Kategorien Stars der Musik, der beste Schmäh und die große Show zu bewerben.

Unter allen Einreichungen werden von einer national und international besetzten Jury pro Kategorie jeweils 25 FinalistInnen ausgewählt, die dann im Rahmen des Stadtfestes am 31. August auftreten werden. Die Bühnen dafür sind das Metropol in Hernals, das huma-eleven in Simmering und das TV-Studio im Media Quartier Marx in Landstraße. Dort wird von der jeweiligen Kategorie-Jury eine Gewinnerin ermittelt, die nicht nur den Hauptpreis von 5.000 Euro kassiert, sondern vielleicht auch die Basis zu einer Bühnenkarriere legt. Unter den JurorInnen finden sich bekannte Namen wie Schauspielerin Elke Winkens, Musiker und Moderator Klaus Eberhartinger, der Musiker Josh („Cordula Grün“) oder auch der deutsche Comedian Oliver Pocher. Die finale Abschluss-Show mit allen Talenten, Fans und den JurorInnen steigt in der E-Box der Wiener Stadthalle ab 18 Uhr. Dort werden die jeweiligen SiegerInnen präsentiert, zudem wartet noch ein umfangreiches Showprogramm.

Weitere Informationen: ÖVP Wien, Rathausklub, Tel.: 01/4000-81905 (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse