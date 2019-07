3 Millionen Kunden setzen auf den jö Bonus Club!

Wien (OTS) - Bereits nach nur zehn Wochen sind 3 Millionen Kunden Mitglied im jö Bonus Club. Das enorme Interesse für den händler- und branchenübergreifenden Kundenclub übertrifft die Erwartungen des Geschäftsführer-Duos Ulrike Kittinger und Mario Günther Rauch: „Dass schon jetzt 3 Millionen Kunden auf die individuellen Vorteile des jö Bonus Clubs setzen, ist ein großartiger Erfolg welcher unsere Erwartungen weit übertrifft.“ Die jö Karte etabliert sich für die jö Mitglieder als wertvollster Begleiter durch den Tag, wird sie von diesen nun schon über 700.000 mal pro Tag beim Einkauf genutzt. Auch das digitale Angebot wird sehr gut angenommen: Bisher wurden über 850.000 Downloads der jö App verzeichnet.

Elf Partnerunternehmen haben sich seit Anfang Mai unter dem Dach von jö Bonus Club zusammengeschlossen, um mit nur einer Karte das Thema Kundenbindung auf das nächste Level zu heben. Mit dabei sind OMV, LIBRO, PAGRO DISKONT, Interio, BAWAG P.S.K., BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, teilnehmende ADEG Kaufleute und BILLA Reisen.

Die Anmeldung zum jö Bonus Club muss aktiv durch den Konsumenten erfolgen und ist sowohl über die Anmeldeformulare bzw. die digitalen Anmeldestationen in den über 3.000 Geschäften der Partnerunternehmen als auch online über jö-club.at sowie über die jö App möglich. „Die jö Mitglieder wissen den Vorteil zu schätzen, dass sie mit nur einer Kundenkarte bzw. einfach per App von den individuellen Angeboten aller Partnerunternehmen profitieren können. Nicht zuletzt macht das Sammeln von wertvollen Ös natürlich auch Spaß“, so die Geschäftsführung.

Über jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm Österreichs. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von OMV, LIBRO, PAGRO DISKONT, Interio, BAWAG P.S.K., BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, teilnehmende ADEG Kaufleute und BILLA Reisen macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

