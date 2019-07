Thomas Matzek wird Leiter der ORF-Hauptabteilung „Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen“

Wien (OTS) - Thomas Matzek wird Leiter der ORF-Hauptabteilung „Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen“. Matzek, 54, zuletzt Sendungsverantwortlicher von „Universum History“, wurde von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz per 1. Juli 2019 zum neuen Hauptabteilungsleiter bestellt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Thomas Matzek ist ein journalistischer Vollprofi und ausgezeichneter Dokumentarist. Er hat zuletzt die neue Programmleiste ‚Universum History‘ erfolgreich aufgebaut und ist bestens geeignet, den Auftrag, Wissenschaft in Richtung Multimedialität weiterzuentwickeln, zu erfüllen. Es freut mich, dass wir ihn mit dieser für die strategische Weiterentwicklung des ORF wichtigen Funktion betrauen können.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Mit Thomas Matzek haben wir für eine wichtige Fernseh-Hauptabteilung einen nicht nur vielseitig erfahrenen Fernseh-Macher, sondern auch zukunftssichernden internationalen Vernetzer im besten multimedialen Sinne bestellt. Ich danke Thomas Matzek für seine bisherigen Leistungen – und wünsche ihm für die Führung dieses Teams und die zukünftige Ausrichtung alles erdenklich Gute!“

Thomas Matzek: „Ich freue mich sehr über diese Bestellung. Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen sind prägende Herzensthemen und Leidenschaften in meinem Leben – seit meiner Kindheit. Ich habe in dieser Abteilung in fast allen Formaten selbst gearbeitet, daher ist es für mich ein besonderer Auftrag, nun in dieser Funktion daran mitzuarbeiten, unserem Publikum, den Österreicherinnen und Österreichern, Wissen zugänglich zu machen. Nach 30 bereits sehr spannenden Jahren im ORF empfinde ich diesen Auftrag als großen Vertrauensbeweis und als große Chance, die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten.“

Thomas Matzek studierte Publizistik und Politikwissenschaft an der Universität Wien und ist seit 1989 beim ORF tätig: Von 1989–1994 als Autor, Konzeptionist und Gestalter in der ORF-Programm-Promotion, von 1994–2000 als Redakteur/Gestalter bei zahlreichen ORF-TV-Informationssendungen wie „Modern Times“, „Newton“, „Thema“, „Schilling“, „Am Schauplatz“, „ZIB“ und „Eco“. Von 1998–2010 zeichnete er bei zahlreichen ORF-Zeitgeschichte-Dokumentationen, u. a. im Rahmen der international ausgezeichneten Serie „Der Zweite Weltkrieg“, der Schwerpunkte „Der Untergang Österreichs“, „Die Alliierten in Österreich“ und „Kaiserzeit“ für Buch/Regie verantwortlich. 2010 wurde Matzek Sendungsverantwortlicher der ORF-ZDF-Serie „Wettlauf zum Südpol“, 2011 stellvertretender Sendungsverantwortlicher von „Universum“. 2013 übernahm er die Projektleitung der neuen Programmleiste „Universum History“. Der gebürtige Wiener ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

