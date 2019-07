Donaustadt: Highlights auf der„Bühne Donaupark“ an den kommenden Wochenenden

Wien (OTS/RK) - Die Saison 2019 auf der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nahe dem Irissee) lauft in vollen Zügen. Noch bis Sonntag, 25. August, wartet bei freiem Eintritt Musik für jeden Geschmack - von Rock‘n Roll, Austro-Pop, Jazz, Country und Schlager bis zum Wienerlied. Dazu gibt es Kabarett-Einlagen und eine Schmink-Station für Kinder.

Programm an den kommenden Wochenenden

Am Freitag, 12. Juli, amüsiert die Kabarettistin Nina Hartmann das Publikum ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Laut“. Michael Seida möchte am Samstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr, die Zuseherinnen und Zuseher mit einer „Best Of“-Revue begeistern. Neues und älteres Liedgut aus der Wienerstadt will am Sonntag, 14. Juli, ab 18.00 Uhr, der bekannte Musikus Horst Chmela vortragen.

Über eine wundersame „Krötenwanderung“ erzählt am Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr, die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper. Am Samstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr, steht der Donaupark bei einer Show von Moderatoren-Altmeister Peter Rapp und dem Trio „Die 3“ im Zeichen des „Austropop“. Eine musikalische Symbiose zwischen Österreich und Griechenland wird am Sonntag, 21. Juli, ab 18.00 Uhr, bei einem Konzert der Truppe „Sirtaki Schrammeln“ geboten. Beantwortung von Anfragen dazu per E-Mail an den Kulturverein Donaustadt: office@kv22.at.

Mehr Informationen zum vollständigen Spielplan der „Bühne Donaupark“, deren Saison bis Ende August läuft, gibt es online auf www.buehnedonaupark.at. (Schluss)

