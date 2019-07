Bildung ist Hebel für demokratische Gesellschaft

Crowdsourcing-Erkenntnisse zeigen Bedarf an Ausbau analoger, mobiler und digitaler Angebote der Demokratiebildung

Wien (PK) - Rund 850 Personen haben sich mit ihren Vorstellungen, Ideen und Wünschen, wie Demokratie am wirkungsvollsten vermittelt werden kann, am aktuellen Crowdsourcing-Projekt des Parlaments beteiligt. Die 134 abgegebenen Antworten wurden zu Kernaussagen zusammengefasst, daraus neun Erkenntnisse gewonnen.

"Die Digitalisierung erfordert zeitgemäße Konzepte zur Beteiligung der Menschen an politischen Themen", betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Fortschritt bedeutet nicht nur moderne technische Konzepte, sondern vor allem auch die Weiterentwicklung der Demokratisierung der Gesellschaft."

Am häufigsten von den Crowdsourcing-TeilnehmerInnen bekräftigt wurde, dass Bildung einen Hebel für die demokratische Gesellschaft darstellt. Die Wissensvermittlung über Demokratie, ihre Werte und Geschichte sollte daher so früh wie möglich beginnen und eine wichtige Rolle in der schulischen Ausbildung spielen. Daran knüpft eine weitere Erkenntnis an, nämlich, dass gefestigtes demokratisches Bewusstsein einem lebenslangen Prozess entspringt und es Angebote der Demokratiebildung für alle Generationen und sozialen Gruppen geben sollte. Vorgeschlagen wurde, das Angebot der parlamentarischen Demokratievermittlung durch neue - analoge, mobile und digitale - Formen sowie um Aspekte der Medienkompetenz und verstärkter Partizipation zu ergänzen. Eine Möglichkeit könnte "Das Parlament on Tour" darstellen, um die Reichweite der Aktivitäten des Parlaments zu erhöhen. Dadurch sollen Berührungspunkte mit den demokratischen Institutionen geschaffen werden sowie die demokratische Kultur - also eine gute Umgangsform und Respekt gegenüber unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Meinungen - gepflegt werden. Eine weitere Erkenntnis zielt auf neue Standards in Sachen Transparenz ab. Demokratische Strukturen, Gesetzgebungsprozesse oder das Stimmverhalten von Abgeordneten könnten so von BürgerInnen besser nachvollzogen werden, so die Einschätzung der "Crowd".

Die Online-Konsultation lief in der Zeit von 6. Mai bis 14. Juni 2019 und war Teil des Projekts Demokratiebildung, in dessen Rahmen auch mehrere Workshops mit BildungsexpertInnen stattgefunden haben, um den Bedarf an didaktischen Konzepten für Demokratievermittlung zu analysieren. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden nun weitere Schritte für die Umsetzung künftiger Projektoptionen gesetzt.

Es war nicht das erste Mal, dass das Parlament zur Bürgerbeteiligung in dieser Form aufgerufen hat. Auch zur Gestaltung des BesucherInnenzentrums im neuen Parlamentsgebäude wurden auf diesem Wege die Anliegen der breiten Öffentlichkeit eingeholt. Auf der Crowdsourcing-Plattform des Parlaments https://crowdsourcing.parlament.gv.at können die gesammelten Antworten und Erkenntnisse nachgelesen werden. (Schluss) fan

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl