Presseeinladung: Neueröffnung Klangraum Lebensbaumkreis Am Himmel

Fr., 12.7.2019, 16.00 Uhr Festakt mit Bgm. Michael Ludwig, LH Johanna Mikl-Leitner, Dompfarrer Toni Faber

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Das Kuratorium Wald lädt alle VertreterInnen der Presse zur Präsentation des neuen Klangraums im Amphitheater des Lebensbaumkreises Am Himmel am Freitag, 12.7.2019 um 16.00 Uhr mit Begleitung herzlich ein. Bürgermeister Michael Ludwig, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Toni Faber werden den Eröffnungsakt persönlich vornehmen.

Wir präsentieren die künstlerischen Möglichkeiten des Klangraums Am Himmel, in dem die Besucher ein in Österreich einzigartiges musikalisches Klangerlebnis in freier Natur genießen können. Beim Eröffnungsakt werden unter künstlerischer Leitung von Hans Hoffer eine Klanginstallation von Wolfgang Mitterer, ein Klang-Geäst von Kurt Schwertsik und die 40 sprechenden Lebensbäume von Klaus Maria Brandauer uraufgeführt. Mit einer Audioreise in freier Natur von Irene Suchy ist man dem Himmel ein Stück näher. Da wir heuer auch unser 20jähriges Bestandsjubiläum Am Himmel feiern, laden wir im Anschluss an den Eröffnungsakt um 18.30 Uhr zu einem Himmelfest im Oktogon Am Himmel ein.

Zeit: Freitag, 12.7.2019 um 16.00 Uhr

Ort: Lebensbaumkreis Am Himmel (Treffpunkt Oktogon), 1190 Wien, Himmelstraße Ecke Höhenstraße

Programm:

16.30 Uhr: Begrüßung

16.45 Uhr: „Klang-Geäst“, Musikinszenierung von und mit Kurt Schwertsik; „Kryptomnemie“ von Otto M. Zykan

17.30 Uhr: Eröffnungsakt mit: Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien; Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich; Toni Faber, Dompfarrer der Domkirche St. Stephan zu Wien

18.00 Uhr: Klanginstallation für 46 Tonsäulen von Wolfgang Mitterer; Präsentation der Audioaufnahmen der „Sprechenden Lebensbäume“: Klaus Maria Brandauer spricht im „Namen der Bäume“ Texte von Günther Nenning; „Female C♀mposers“: Eine Audioreise von Irene Suchy

18.30 Uhr: 20 Jahre Am Himmel – Fest im Oktogon Am Himmel

