Großes Silbernes Ehrenzeichen der Republik Österreich für Prof. Elisabeth Stadler

Wien (OTS) - Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der börsennotierten Vienna Insurance Group (VIG), wurde vom österreichischen Bundespräsidenten mit Entschließung vom 23. April 2019 das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Die Übergabe der Auszeichnung erfolgte am 9. Juli 2019 durch Frau Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Mag. Elisabeth Udolf-Strobl.



Mit dieser hohen Auszeichnung werden unter anderem die Verdienste der Versicherungsexpertin und ihre wissenschaftlichen Beiträge für die Versicherungsbranche, ihre erfolgreiche Unternehmensführung zu Gunsten des Wirtschaftsstandortes Österreich und ihre Vorbildfunktion für junge, aufstrebende Frauen als eine von wenigen weiblichen Führungskräften in einer wirtschaftlichen Spitzenfunktion gewürdigt.



„Es freut mich sehr, dass der jahrzehntelange Einsatz von Frau Prof. Elisabeth Stadler für das Versicherungswesen und den damit verbundenen volkswirtschaftlich positiven Auswirkungen für unser Land eine so hohe Anerkennung erfährt. Als langjähriger Wegbegleiter schätze ich besonders ihre strukturierte Herangehensweise und die stringente Verfolgung von Zielen. Dies stellt sie täglich in der äußerst erfolgreichen Führung der größten Versicherungsgruppe in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa unter Beweis", erklärt Dr. Günter Geyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Vienna Insurance Group.

Prof. Elisabeth Stadler, Jahrgang 1961, begann unmittelbar nach ihrem Studium der Versicherungsmathematik in der Versicherungswirtschaft, in der sie seit 35 Jahren tätig ist. Seit Jänner 2016 leitet sie die Vienna Insurance Group. Sie hat neben wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Funktionen auch Aufsichtsratsfunktionen bei diversen Konzerngesellschaften der VIG sowie bei der OMV und der voestalpine.

