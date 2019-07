2 Tage - 25 Acts - 3 Bühnen - Gratis Eintritt zum MusikfestiWels

Wels pulsiert im Sommer - Eintritt frei am MusikfestiWels von 12.-13. Juli 2019

Wels (OTS) - 2 Tage, 25 Acts, drei Bühnen - das MusikfestiWels bietet am 12. und 13. Juli 2019 von internationalen Popgrößen aus den 70er-Jahren bis zu den „Local Heroes“ ein breites Programm für jeden Musikgeschmack. Klingende Namen aktueller Popgrößen wie „James Cottriall“, „Krautschädl“ und den Newcomern von „Zweikanalton“, sowie die Stars der 70er wie „Middle of the Road“ und die Tributeformation „Chic le Freak feat. Sounds of Sister Sledge“ sorgen für ein unvergessliches Wochenende in Wels. Auch auf den Bühnen am Minoritenplatz und im Welser Arkadenhof sorgen großartige Musikacts, wie „Daniel Ecklbauer & Friends“, „The Rubbettes feat. Bill Hurd“ und der Summer Vibe Jam mit zahlreichen internationalen Acts der Urban Music & Dance Szene für beste Stimmung. Von 17:00 bis 23:00 werden wieder tausende Besucher in der Innenstadt erwartet.

Anfahrt und Verkehrsinfos

Über die Autobahnen A8, A0 und A25 oder die Bundesstraße 1 die Autobahnfahrt Wels-West nehmen. Parkmöglichkeiten gibt es in der Messe Wels und im gesamten Innenstadtbereich.

Der Kaiser-Josef-Platz kann für Kunden und Dienstleister noch von Mittwoch 10.7.12:00 Uhr bis Freitag 12.7. 15:00 Uhr über den Busbahnhof bis zur Höhe Firma Werkgarner befahren werden. Die Durchfahrt am Kaiser-Josef-Platz bzw. die Parkplätze sind bereits ab 10. Juli gesperrt. Am 12. und am 13. Juli ist ab 15:00 der Kaiser-Josef-Platz für das MusikfestiWels komplett gesperrt.

Der Besucherzugang zum Festivalgelände an den Festivaltagen Freitag und Samstag ist ab 16:00 nur über Bäckergasse und Bahnhofstraße (bzw. Kaiser-Josef-Platz Ost ) möglich. Die Sicherheitsbestimmungen rund um Kontrollen der Besucher findet man online auf wels.at/musikfestiwels

VIP-Tickets sichern

Wer gerne in der ersten Reihe stehen und den ganzen Abend kühle Getränke und bestes Catering im Hotel Ploberger genießen will, kann sich in der Wels Info am Stadtplatz 44 oder auf Ö-Ticket die limitierten VIP-Karten um € 69,- sichern.

Alle Infos vom Programm, Stagetimes, Künstler finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. Rainer Hülsmann

Wels Marketing & Touristik GmbH

Tel.: 07242/67722-13 Email: rainer.huelsmann @ wels.at