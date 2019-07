Unternehmenskommunikation unter neuer Leitung

Mag. Patrick Schlager übernimmt als Karenzvertretung von Mag. Christa Praher-Ennöckl die Aufgabe der Kommunikationsleitung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien.

Wien (OTS) - Patrick Schlager (39) zeichnet sich für die interne und externe Kommunikation, Marketing, Fundraising und die Pressearbeit verantwortlich. In der Position berichtet er direkt an den Gesamtleiter Prof. Mag. Helmut Kern, MA.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Patrick Schlager einen erfahrenen und ausgewiesenen Kommunikationsexperten gewinnen konnten. Wir haben vor den Versorgungsbeitrag unseres Krankenhauses in Zukunft noch stärker sichtbar zu machen", sagte Helmut Kern. “Wir bieten medizinische und pflegerische Leistung auf höchstem Niveau – diesem Anspruch wollen wir auch in unserer externen und internen Kommunikation gerecht werden.”

Patrick Schlager verfügt über eine 15-jährige Erfahrung in den Bereichen PR, Marketing und Journalismus. Der PR-Manager leitete zuvor die Kommunikation des Marktführers unter den österreichischen Finanzdienstleistern, sammelte breite Erfahrung in internationalen Konzernen sowie als Kommunikations-Berater.

Während seines Studiums der Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg war der gebürtige Oberösterreicher als Redakteur für verschiedene österreichische Medien tätig. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er über 10 Jahre in renommierten PR- und Marketingagentur und betreute dort mehrere nationale und internationale Kunden aus dem Gesundheitsbereich.

