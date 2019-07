Transparenz mit CITROËN Advisor: Kunden können Fahrzeuge, Handelsbetriebe und sogar Verkaufsberater bewerten

Auf der Onlineplattform www.citroen-advisor.at können Citroën Kunden ihr neues Fahrzeug, ihren Markenhändler und ihre Verkaufsberater bewerten.

Die Marke Citroën ist stolz auf ihre erfolgreichen Handelsbetriebe. Unsere Händler garantieren ihren Kunden eine äußerst hohe Beratungs- und Servicequalität, wie uns unsere Studien zeigen. Und die Servicequalität wird sich noch weiter verbessern. Denn Citroën Advisor ist ein weiterer ein Beweis für die Professionalität unserer Handelsbetriebe und deren Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberater. Citroën Neuwagenkunden können sich auf der Bewertungsplattform frei äußern, was die Aussagekraft ihrer Bewertungen stärkt.“ Lukas STEINER, Direktor Marketing Citroën

Wien (OTS) - Die Marke Citroën setzt auf Transparenz. Schon seit einiger Zeit kann man als Citroën Neuwagenkunde auf www.citroen-advisor.at sein neues Fahrzeug ebenso wie seinen Markenhändler bewerten. Und ab sofort kann man auf der Plattform sogar seine Verkaufsberaterin oder seinen Verkaufsberater online bewerten. Mit dem Citroën Advisor zur Verkaufsberaterbewertung rückt die Marke noch näher ihre Kunden heran.

Nach dem erfolgreichen Start von „Citroën Advisor Produkt“ wurde bereits im Mai 2018 das Tool „Citroën Advisor Services – Werkstatt“ lanciert. Kunden haben seit damals die Möglichkeit, ihren Werkstattbesuch zu bewerten. Damit bieten wir auch unseren Werkstattkunden mehr Transparenz.

Die Bewertungen der Kunden stellen für die Marke und ihre Händler ein wichtiges Instrument für die Verbesserung der Produkt- und Servicequalität dar und sind für viele ein entscheidendes Hilfsmittel bei der Wahl ihrer bevorzugten Vertragswerkstatt.

Citroën ist der erste Automobilhersteller, der mit dem Citroën Advisor ein umfassendes Bewertungssystem, das sogar Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberater miteinschließt, anbietet und setzt damit seinen Weg der kompromisslosen Kundenorientierung konsequent fort.

Der Citroën Advisor macht es Neuwagenkunden einfach, ihre Meinung über ihr neues Fahrzeug, ihren Händler und ihre Verkaufsberaterin oder ihren Verkaufsberater abzugeben, eine Registrierung ist nicht erforderlich. Darüber hinaus können Nutzer des Portals jederzeit aktuelle Kommentare zu „ihrem“ Citroën Vertragspartner einsehen. Die leicht verständliche Bewertung, ausgedrückt in Sternen, sorgt dabei für eine schnelle und klare Einordnung.

Die Teilnahme der Verkaufsberaterinnen und der Verkaufsberater sowie der Handelsbetriebe an www.citroen-advisor.at erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auch jederzeit wieder abmelden.

Citroën reagiert damit auf den fortschreitenden Wandel vom Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister, was sich ebenfalls in der Fortentwicklung der Markensignatur zeigt: Inspiriert von ihren Kunden – also „Inspired by You“ – steht die Marke im Fokus, getragen von Automobilen mit bekannt starkem Charakter und neuen Services.

