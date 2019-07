Bereits vor offiziellem Start: Bitpandas Coin BEST erfolgreichster IEO in Zentraleuropa

Das Wiener Fintech Unternehmen Bitpanda sammelt im Private Sale über 10 Millionen Euro für seinen Coin BEST ein - Offizieller Start des IEOs ist der 9. Juli, um 13:00 MEZ.

Wien (OTS) - Bitpanda startet heute den Public Sale für seinen eigenen Token. Bis zu 500 Millionen von insgesamt 1 Milliarde BEST stehen bis 6. August zum Verkauf. BEST (Bitpanda Ecosystem Token) ist der neue Coin des Bitpanda Ökosystems und bietet seinen 1 Millionen Kunden eine Reihe von Vorteilen: Nutzer erhalten 25% Rabatt auf Tradinggebühren, wenn diese auf Bitpanda mit BEST bezahlt werden. Darüber hinaus erhält man mit BEST vorrangigen Zugang zum kommenden Bitpana Launchpad, auf dem IEOs von Dritten ermöglicht werden. In der ersten Woche des öffentlichen IEO ist BEST für €0,09 verfügbar.

“BEST ist der Treibstoff des Bitpanda-Ökosystems. Unsere Plattform, die Global Exchange und zukünftige Produkte, wie das Bitpanda Launchpad werden BEST stark nutzen. Es wird eine entscheidende Rolle bei unserer weltweiten Expansion und bei der Verwirklichung unserer Vision der Demokratisierung der persönlichen Finanzen spielen”, so Eric Demuth, CEO von Bitpanda.

Am 7. August wird Bitpanda zudem die Bitpanda Global Exchange starten, eine Exchange für digitale Assets, die sich an erfahrene Trader, Profis und Institutionen richtet. Das erste globale Produkt von Bitpanda wird Fiat-zu-Krypto sowie Krypto-zu-Krypto Trading erlauben und wurde über die vergangenen zwei Jahre zu 100% In-House entwickelt.

