„Harrys schönste Zeit“ ab 14. Juli in ORF 2

Zehn Ausgaben der neuen Sendung mit Harry Prünster

Wien (OTS) - Harry Prünster auf Entdeckungsreise in Österreich: Zeit ist ab Sonntag, dem 14. Juli 2019, jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2, wie der Titel schon verspricht, das zentrale Thema bei „Harrys schönste Zeit“. Der Moderator nimmt in zehn Ausgaben seiner neuen Sendung die Zuseherinnen und Zuseher mit auf eine kleine „Aus-Zeit“ und erkundet Österreichs schönste Regionen – vom Neusiedler See bis zum Arlberg. Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab.

Harry Prünster über seine neue Sendung: „Ich werde häufig gefragt:

‚Wo in Österreich ist es denn am schönsten?‘ – wirklich unverwechselbar machen eine Landschaft nicht Seen, Berge, Blumen … es sind immer die interessanten und herzlichen Menschen, die eine Region prägen; und mit diesen unterhalte ich mich immer gerne und diese stehen auch im Mittelpunkt meiner neuen Sendung.“

Auftaktfolge: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Zell am See“, 14. Juli, 16.00 Uhr, ORF 2

In der ersten Folge ist Harry Prünster auf Besuch in Zell am See. In der südwestlich der Landeshauptstadt Salzburg gelegenen Pinzgauer Bezirkshauptstadt trifft der Moderator als ersten Gesprächsgast Österreichs erfolgreichsten Segler, den zweifachen Olympiasieger Hans-Peter Steinacher. Mit dem gebürtigen Zeller segelt Harry Prünster am Zeller See. Danach wird er von den jungen Talenten Jakob und Toni Lackner im Trialfahren unterrichtet und erfährt vom Kräuterexperten Fred Bürki traditionelles Heilwissen über Kräuter, Pflanzen und ihre Heilkraft. Zum Abschluss seines Besuches in Zell am See geht Harry Prünster auf eine Wanderung mit Olympiaheld Felix Gottwald. Der nordische Kombinierer, der hier seine Wurzeln hat, ist Österreichs erfolgreichster Olympia-Teilnehmer. Seine Erfahrungen und Methoden im mentalen Bereich gibt er heute als Trainer weiter.

Die einzelnen Ausgaben im Überblick, jeweils 16.00 Uhr, ORF 2:

14. Juli: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Zell am See“

21. Juli: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in St. Anton am Arlberg“

28. Juli: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Innviertel und Hausruckviertel“

4. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Filzmoos“

11. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Fladnitz an der Teichalm“

18. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch im Nationalpark Hohe Tauern Tirol“

25. August: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Lech“

1. September: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Kitzbühel“

8. September: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Saalfelden und Leogang“

15. September: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster auf Besuch in Burgenland“

