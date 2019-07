Im Lainzer Tiergarten wird Erholung zum Naturerlebnis

Wien (OTS/RK) - Eines der schönsten Stücke Natur finden die Wienerinnen und Wiener im Westen der Stadt: Der Lainzer Tiergarten bietet auch in diesem Sommer Führungen und Exkursionen durch den urtümlich erhaltenen Wienerwald an. Erholsame und sportliche Stunden warten dort auf 2.450 Hektar Wald und Wiese, und locken mit Wanderwegen, Laufstrecken, Waldspielplätzen für die Kleinen – das alles bei freiem Eintritt. Neben organisierten Fledermaus- und Vogelstimmen-Führungen verlaufen zwei Naturerlebnispfade durch den Lainzer Tiergarten. Ein Besucherinnen- und Besucherzentrum beim Lainzer Tor zeigt in Ausstellungen die Geschichte des Naturjuwels und seine pflanzlichen und tierischen Bewohner. Neben der Hermesvilla mit ihrem kulturhistorischen Angebot warten kulinarische Stärkungen im Rasthaus Hirschgstemm und dem Rohrhaus.

Der Tiergarten ist das ehemalige Jagdrevier des Kaiserhauses. Am 14. April 1919 wurde der Lainzer Tiergarten erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet. Hier leben viel bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Die bis zu 400 Jahre alten Baumriesen sind ein unersetzlicher Lebensraum für äußerst seltene Tierarten. Verwaltet wird der Tiergarten heute vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien.



Erreichbar ist der Lainzer Tiergarten mit den Öffis, zum Beispiel der Bim-Linie 60 bis Speising und dann mit dem Bus 55A bis zum Lainzer Tor.

Service: Informationen zum Lainzer Tiergarten, Führungen und Exkursionen sowie den Ausstellungen gibt es telefonisch unter 01/4000-49200. Mehr im Web auf www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/lainzertiergarten/ (Schluss) hal

