Marketing-Preis geht an Suchtpräventionsprojekt für Jugendliche

LR Teschl-Hofmeister: Suchtprävention ist wichtiger Teil der Jugendarbeit in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Der diesjährige „Goldene Hahn“ wurde unter der Kategorie Dialog-Marketing heuer an Markus Mader mit seinem Team der Agentur „mgf / / Marketing & Kommunikation“ und die Fachstelle NÖ verliehen. Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratuliert zum Erfolg und betont die Wichtigkeit von Suchtprävention in der Jugendarbeit: „Die Zeit des Erwachsenwerdens bringt oft viele Herausforderungen und unbekannte Veränderungen mit sich. Um sicher zu stellen, dass sich Jugendliche nicht in Abhängigkeiten und Süchte stürzen, muss auch die Suchtprävention Teil unserer Jugendarbeit in Niederösterreich sein.“

Konkret hat man Karten entworfen die junge Menschen einen möglichst sicheren Umgang mit Alkohol näherbringen sollen. Sie werden im Rahmen des Projekts „Checkpoint“ bei Veranstaltungen, die hauptsächlich von jungen Menschen besucht werden, ausgegeben. Sechs Ratschläge für den sicheren und suchtpräventiven Umgang mit Alkohol können hier nachgelesen und der eigene Umgang mit Alkohol reflektiert werden.

Ursula Hörhan, Geschäftsführerin der Fachstelle NÖ und Suchtkoordinatorin, bestätigte den Eindruck der Fachjury aus der gelebten Praxis: „Auch in Situationen, in denen jungen Menschen eigentlich nur abfeiern wollen, werden die Karten gerne angenommen und regen zum Dialog über einen sicheren Umgang mit Alkohol an. Sie passen einfach!“

Markus Mader ist sichtlich stolz: „Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv. Ziel war es, eine möglichst aussagekräftige, selbsterklärende Freecards-Serie zu kreieren, die das Zielpublikum emotional erreicht. Durch das mehrmalige Nachschärfen, die Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und mit einem Quäntchen Humor wichtige Informationen zu vermitteln ist es uns gemeinsam gelungen, ein preisgekröntes Produkt zu entwickeln! Wir freuen uns sehr – für unseren langjährigen Kunden und natürlich auch für uns selbst.“

