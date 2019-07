Mini, Midi oder Maxi? Lieblingskleider für den Sommerurlaub auf willhaben

Wien (OTS) - Die Sommerhitze hat gerade erst begonnen und die Urlaubstage stehen vor der Tür: Modische Sommerkleider sind jetzt einfach ein Must-have für jede Frau. Doch welche Trends gibt es in diesen Sommer? willhaben verrät dazu mehr und zeigt die sommerlichen Kleider, die frau auf gar keinen Fall verpassen darf.



Für den Sommer und für den anstehenden Sommerurlaub passen Sommerkleider einfach am besten. Wickelkleider und Kleider mit verspielten Punkte-Mustern sind diese Saison ein Dauerbrenner, auch Kleider mit einer Knopfleiste und die Farbe Coral liegen voll im Trend. willhaben zeigt eine Reihe an Lieblingskleidern passend zu den Trends der Sommersaison 2019.



Das Wickelkleid: Der absolute Dauerbrenner unter den Sommerkleidern

Die kimono-inspirierte Silhouette schmeichelt einfach jeder Figur und auch wenn Länge und Schnitt nicht immer gleich sind, hat man trotzdem ausreichend Spielraum, um das Kleid je nach Geschmack selbst zu einem Hingucker zu wickeln. Ob Sommerhochzeit oder Strandparty: Ein Wickelkleid passt perfekt zu allen Anlässen. Das Kleid legt den Fokus auf die richtigen Stellen: Die Taille und das akzentuierte, aber nicht zu tiefe Dekolleté. Besonders praktisch: Der Schnitt gibt auch Frauen mit sportlichem Körper optische Kurven. Aus diesen Gründen tragen Frauen bereits seit langem Wickelkleider – nämlich seit Elsa Schiaparelli in den 1900ern Wickelkleider zu einem All-time Klassiker verzauberte. Auch 2019 gehört das Wickelkleid zum Herzstück der Sommerkleider. Auf willhaben findet man beispielsweise diese Variante: https://www.ots.at/redirect/willhaben32



Sommerkleid mit verspieltem Punkte-Muster - ein Must-have der Saison



Polka Dots sind wieder zurück: Bereits im 19.Jahrhundert entstand dieser verspielte, aber doch feminine Musterklassiker – und zwar auf dem Tanzparkett, denn der Name geht auf den Polka-Tanz zurück. Ein lebhafter Tanz, der im Kreis getanzt wird. Schon seinerzeit schmückte das Dots-Muster die Kleider der Tänzerinnen und brachte sie stilvoll über den Dance Floor. Diesen Sommer bleibt es nicht nur bei der klassischen schwarz-weißen Variante: Der Trend geht vor allem in die Richtung bunte Farben und verspielte Muster, mit unterschiedlichen Größen und Designs. In den Modemetropolen steht das Punkte-Muster ganz hoch im Kurs: Bei Dolce & Gabbana wird das ultrafeminine 50er Jahre-Muster gewagt und Celine verwandelt das Muster zu einem rockigen Trend. willhaben verrät seinen Favoriten unter den gepunkteten Kleidern: https://www.ots.at/redirect/willhaben33

Das Comeback der Button-Down-Kleider

Auch diesen Sommer ist das trendige Button-Down-Kleid unverzichtbar geworden, denn es ist eine perfekte Wahl bei den heißen sommerlichen Temperaturen. Es lebt von seinem Vintage-Flair, da die geknöpfte Optik an die Latzkleider der 90er Jahre erinnert. Bei dem Schnitt wird entweder auf eine A-Linie oder eine gerade Form gesetzt. Besonders stylisch kombiniert man Button-Down-Kleider mit coolen Sneakers oder einem einfachen T-Shirt. Egal ob zum Strand oder zum Picknick im Park: Das Button-Down-Kleid sorgt für ein modernes Auftreten. Mit Spaghettiträger – als Midi- oder doch Minivariante – bei jeder dieser Variationen macht die Knopfleiste das Kleid zu einem coolen Eyecatcher. Das Kleid ist der ideale Begleiter, denn meistens besteht es aus natürlichen Stoffen, wie Leinen oder Baumwolle. Auf willhaben findet man ein farbiges Button-Down-Kleid von Lena Hoschek aus Seide: https://www.ots.at/redirect/willhaben34

Rückfragen & Kontakt:

willhaben.at

Andreas Pucher

Marketing & PR

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at

www.willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

Tel.: 0676 66 88 611

Email: thomas.reiter @ reiterpr.com