Ein Mehr an Komfort & Genuss: Umbau im Hotel Alpenhof Sommer 2019

Das ****S-Hotel Alpenhof ist für seine familiäre Atmosphäre, einzigartigen Genussmomente und Wellnesshighlights bekannt. Ab Sommer 2019 gibt es noch mehr Besonderheiten zu entdecken.

Hintertux (OTS) - Der Alpenhof kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Über viele Jahre hat sich das einzige ****-Superior-Hotel in Hintertux immer weiter zu einem exklusiven Kleinod höchster Qualität entwickelt, mit einem gemütlichen, familiären Kern. Von April bis Juni 2019 wurden Umbauarbeiten für eine weitere Neugestaltung vorgenommen: Weite, Klarheit, Ruhe und Zentrierung schaffen noch mehr Raum und Komfort.

Neue Urlaubsfreuden im Alpenhof ab Sommer 2019

Ab Mai 2019 nützte der Alpenhof die Zwischensaison, um seinen Gästen noch mehr Platz zum Genießen zu schaffen: So entstand etwa ein komplett neuer Buffetbereich an der Hotelbar und auch das Restaurant selbst wurde erweitert. Zigarren- und Whisky-LiebhaberInnen werden sich über den neu gestalteten Havanna-Room freuen, der mit einer elegant gemütlichen Atmosphäre begeistert. In puncto Entspannung lädt ein neuer Ruhe- und Liegebereich im harmonischen VITALIS SPA dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Und für die Entspannung der ganzen Familie sorgt nun die neue Textil-Bio-Familien-Sauna. Zudem entstand hinter den Kulissen für die engagierten Mitarbeiter des Alpenhof-Teams ein vergrößerter Mitarbeiterraum sowie ein neuer Spülbereich in der Küche.

Zutaten für eine Rundum-Wohlfühl-Auszeit

Die neuen und umgestalteten Bereiche des Alpenhofs fügen sich harmonisch in das einzigartige Grundkonzept ein, das sich seit über 85 Jahren stetig weiterentwickelt: Dazu gehört der regionale, kreative Genuss, der nun noch mehr Raum zur Entfaltung bekommt. Für höchstes Wohlbefinden bieten der 2.800 m² große VITALIS SPA und der Alpengarten großen und kleinen Wellnessgästen eine entspannende Auszeit.

Im Alpenhof in Hintertux tauchen Sie in eine Urlaubswelt ein, die immer ein bisschen mehr bietet: exklusive Wellnessmomente, Genuss und höchsten Komfort kombiniert mit echter Gastfreundschaft und Herzlichkeit in einer familiären Atmosphäre.

