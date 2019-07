Urlaub auf Balkonien: Jeder vierte Wiener verbringt den Urlaub zuhause

Zuhause gebliebene Wiener gehen in ihren freien Tagen besonders gerne in Gast- und Schanigärten – Ausgaben von mehr als 180 Mio. Euro für Freizeitaktivitäten – Outdoor-Aktivitäten top

Wien (OTS) - Urlaub zuhause ist top! Das zeigte eine Umfrage von markam research unter 500 Wienern über 15 Jahre im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien. „Man muss nicht in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah! Denn die Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft bietet ein tolles Sommer-Angebot und trägt maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität bei. In Wien findet man wirklich alles: Gemütliche Schanigärten, Wassersport an der Alten und Neuen Donau, Bäder, Eissalons, Kulturangebot und vieles mehr“, so Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.

Urlaubsdestination Wien – top!

Mehr als die Hälfte der Wiener macht Sommerurlaub im eigenen Land, ein Viertel macht Urlaub in Wien. Zum Vergleich: Ein Drittel hat eine Urlaubsreise in Europa geplant, jeder Zehnte entscheidet sich für eine Fernreise.

Summer in the city

Wenn Wiener in Wien ihren Urlaub genießen, hat die Wiener Wirtschaft auch etwas davon: 183 Mio. Euro investieren sie während der Sommermonate in die Freizeitgestaltung. Drei Viertel geben an, dass sie im Sommer häufiger in Lokale gehen, weil es Schanigärten gibt.

Freizeitaktivitäten-Ranking

Generell sind Outdoor-Freizeitaktivitäten sowie Kunst- und Kulturaktivitäten im Sommer sehr beliebt:

Durch die Stadt spazieren: 61 Prozent

Essen gehen, Restaurantbesuche: 54 Prozent

Sport im Freien: 51 Prozent

Freibad und Wandern in Wien: je 37 Prozent

Kino: 32 Prozent

Shoppen/Einkaufen und Konzertbesuche: je 31 Prozent

Ausgehen/Party: 27 Prozent

Museum: 26 Prozent

Theater/Oper: 23 Prozent

