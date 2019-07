12. Juli, Währing: BVin Nossek beim Hunde-„Spiel im Park“ im Schubertpark

Wien (OTS/RK) - Der Schubertpark in Währing (18., Teschnergasse 31) ist nicht nur bei den Bezirksbewohnerinnen und –bewohnern beliebt – auch Vierbeiner frequentieren den Park mit Herrl und Frauerl gerne. Um das gute Miteinander zwischen Mensch und Hund zu fördern, lädt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek am Freitag, dem 12. Juli 2019, ab 17 Uhr zum Auftakt der Initiative „Spiel im Park“ in den Schubertpark ein. Der Bezirk hat dazu ein spielerisches Projekt entwickelt, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer „auf gutem Wege zueinander finden“ sollen. Mit dem Spiel, bei dem es auch kleine Preise zu gewinnen gibt, soll auf den guten Umgang miteinander unterhaltsam aufmerksam gemacht werden. Unterstützt wird Bezirksvorsteherin Nossek vor Ort von einer professionellen Hundetrainerin und MitarbeiterInnen des Tierschutzreferats.

Weitere Informationen dazu gibt es online unter www.wien.gv.at/bezirke/waehring/freizeit/spiel-im-schubertpark.html sowie beim Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel. 01/4000-18114 bzw. E-Mail post@bv18.wien.gv.at. (Schluss) red

