„MEIN UNTERNEHMEN“: Große Sicherheit für kleine Firmen

Moderne Versicherungslösung für Kleingewerbetreibende und Startups - Allianz setzt auf Tempo und Transparenz

Wien (OTS) - Eine Versicherungslösung der neuen Generation bietet die Allianz ab sofort den österreichischen Kleinstunternehmen und Neugründern: „MEIN UNTERNEHMEN“ kommt ohne komplexe Details aus, ist klar und übersichtlich gestaltet und einfach abzuschließen. Vom Friseurstudio über den Schlossereibetrieb bis hin zur Bäckerei – Versichert werden können insgesamt 188 verschiedene Betriebsarten und damit 75 Prozent der heimischen Wirtschaft.

Existenzielle Risiken bekämpfen

Gerade bei den rund 308.000 Ein-Personen-Unternehmen und 162.000 Kleinstbetrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern zeigen sich häufig große Versicherungslücken, ist man bei der Allianz überzeugt. Ähnlich sieht es bei den etwa 40.000 Start-Ups aus, die in Österreich alljährlich gegründet werden. „Manche Betriebe versuchen sogar, ganz ohne Versicherung auszukommen und begeben sich damit in existentielle Gefahr“, betont Silke Zettl, Versicherungsexpertin im Market Management der Allianz Gruppe in Österreich.

Per Mausklick oder mit persönlicher Beratung zur Absicherung

MEIN UNTERNEHMEN kann wahlweise online berechnet und abgeschlossen werden gemeinsam mit dem Allianz Berater oder Makler. Interessierte Firmen kommen in vier Schritten zu ihrer individuellen Versicherung: Unternehmensdaten eingeben, den konkreten Bedarf ermitteln, das passende Paket auswählen, die Versicherung abschließen. „Der Kleingewerbetreibende sucht wie ein Privatkunde eine transparente, schnelle und sichere Lösung, wie wir sie mit ‚MEIN UNTERNEHMEN‘ jetzt anbieten“, ist Zettl überzeugt.

Kompakte Paketlösungen

Zur Wahl stehen vier kompakte Pakete – von der einfachen „Comfort“-Variante, die Feuer- und Sturmschäden deckt, bis zur „Max“-Version, die eine umfassende Risiko-Absicherung inklusive Unterstützung bei IT-Problemen garantiert. „Schnelle Hilfe in betrieblichen Notsituationen ist ein wichtiger Bestandteil der Produkt-Pakete“, so Zettl. Dies reiche von Handwerkerdiensten und Sicherheitsservices bis zu Leihpersonal, Ersatzräumlichkeiten und Behördenkontakten. Außerdem übernimmt die Allianz bei Abschluss der Versicherung auf Wunsch die Einrichtungskosten für den DSGVO-Assistenten des KSV1870 im Wert von € 99,- für das Unternehmen. Der DSGVO-Assistent unterstützt bei der korrekten Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Wien, am 9. Juli 2019



Downloads im Allianz Media Newsroom

Foto: Silke Zettl (© Allianz – Abdruck honorarfrei)

Pressemitteilung als PDF

Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen: https://www.ots.at/redirect/allianz86

Rückfragen & Kontakt:

Patricia Strampfer

Head of Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: patricia.strampfer @ allianz.at



Lisa Wissenwasser

Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: lisa.wissenwasser @ allianz.at