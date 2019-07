Lebensrettung durch Defi-Einsatz

Wien (OTS) - 02.07.2019, 17.10 Uhr

21., Blechschmidtgasse

Beamte der Polizeiinspektion Trillergasse konnten durch den Einsatz des Defibrillators am 2. Juli um 17.10 Uhr wesentlich zur Lebensrettung einer Frau beitragen. Die 73-Jährige war zuvor in einem Garten in der Blechschmidtgasse zusammengebrochen und die Beamten leiteten die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung ein. Der Zustand der Frau ist laut letzten Informationen stabil.

