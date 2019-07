Einbrecher mit Taschenlampe beobachtet

Wien (OTS) - 08.07.2019, 22.40 Uhr

10., Weitmosergasse

Eine Frau verständigte am 8. Juli um ca. 22.40 Uhr die Polizei, da sie in einem benachbarten Einfamilienhaus in der Weitmosergasse einen Mann beobachten konnte, der mit einer Taschenlampe die Wohnräumlichkeiten durchsuchte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten mit der Unterstützung der WEGA kurze Zeit später den 45-Jährigen (französischer Staatsangehöriger), der sich über eine aufgebrochene Balkontüre Zugang zum Haus verschaffte, festnehmen. Einbruchswerkzeug wurde aufgefunden, der Beschuldigte befindet sich in Haft.

