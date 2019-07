Bei Schließtagen in Kindergärten: Family Business hilft! - Kostenlose 24 Stunden Kinderbetreuungs-Hotline 0800 20 20 99

Wien/St. Pölten (OTS) - Mehr als 21 Tage hat ein Kindergarten im Durchschnitt in Österreich pro Jahr geschlossen, dabei fallen die meisten Schließtage erwartungsgemäß in die Sommerferien. Dies zeigen die neuesten Daten der Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria. Diese Schließtage stellen viele Eltern österreichweit vor große Kinderbetreuungsprobleme, die bei Schulkindern mit insgesamt zwölf Wochen Ferien pro Jahr noch gesteigert werden. Der Verein Family Business löst dabei schnell und unbürokratisch alle noch so zeitlich ungewöhnlichen Kinderbetreuungsprobleme.

Hotline 0800 20 20 99: Auch private Hilfe für daheim.

Unter der kostenlosen 24-Stunden Kinderbetreuungs-Hotline 0800 20 20 99 können Eltern jederzeit anrufen und Kinderbetreuung anfragen. Die Hotline 0800 20 20 99 ist 24 Stunden gratis erreichbar und vermittelt Babysitter, Nannies, Leihomis oder Au-Pair Mädchen, so dass auch in Akutsituationen immer eine Kinderbetreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Family Business informiert über jede Form der Kinderbetreuung auch über die Homepage www.kinderbetreuung.at, dieses Service ist kostenfrei. Aber auch Unternehmen und öffentliche Institutionen können unter dieser Hotline jederzeit Auskunft und Hilfe bei Kinderbetreuungsfragen finden.

Family Business mit Ferienbetreuungsangeboten.

Weiters übernimmt Family Business auch die Kinderbetreuung in einigen namhaften Unternehmen während der Ferien oder an Fenstertagen. "Wir freuen uns auch auf weitere Anfragen von Unternehmen und Organisationen für eine Ferienbetreuung, etwa auch im Zuge der kommenden Herbstferien. Qualitative und liebevolle Kinderbetreuung sind die tragenden Säulen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen kann - unser Verein steht dafür mit mehr als zwanzig Jahren an Erfahrung bereit!", erklärt dazu Geschäftsführerin Alice Pitzinger-Ryba.

Weitere Infos unter www.kinderbetreuung.at

