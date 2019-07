Nehammer zur Nazi-Karikatur: Noch immer keine Distanzierung der SPÖ

Nehammer: Rendi-Wagner und Leichtfried müssen endlich Klartext sprechen

Wien (OTS) - "Die untergriffige und diffamierende Karikatur des SPÖ-Zeichners ist völlig inakzeptabel. Es ist auch absolut nicht zu akzeptieren, dass sich die SPÖ-Führungsmannschaft seit Tagen in kollektives Schweigen hüllt. Damit goutieren Rendi-Wagner und Leichtfried derartige Kampagnen offenbar", so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



Dass der SPÖ-Parlamentsklub die Zusammenarbeit mit einem Karikaturisten, der Sebastian Kurz in Nazi-Uniform darstellte, nicht beendet ist für Nehammer ein "düsteres Vorzeichen, welche Mittel der SPÖ offenbar wieder recht sein werden". Man habe aus 2017 offenbar nichts gelernt.



"Der politische Anstand verlangt hier nach einer klaren Grenzziehung. Rendi-Wagner und Leichtfried werden zeigen müssen, ob sie einen sauberen und fairen Wahlkampf führen wollen oder ob die SPÖ wieder mit Diffamierung und Dirty-Campaigning arbeiten wird", so Nehammer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/