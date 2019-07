Retail Inkjet Solutions (RIS) weitet sein Produktangebot auf Cora-Standorte in ganz Frankreich aus

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions (RIS), der Einzelhandels-Marktführer im Bereich Nachfüllservices von Tintenpatronen vor Ort, gab heute bekannt, dass die große Einzelhandelskette Cora sich verpflichtet hat, seine InkCenter®-Lösung im Laufe des Jahres 2019 in allen Cora-Verbrauchermärkten in ganz Frankreich anzubieten. Für das Unternehmen, das als Experte für die umweltfreundliche Praxis des Wiederbefüllens leerer Tintenpatronen gilt, kommt die Expansion zu einem idealen Zeitpunkt, da das EU-Parlament kürzlich neue Verordnungen verabschiedet hat, die darauf abzielen, die massive Umweltverschmutzung durch "Einweg-Kunststoffe" zu reduzieren.

Einzelhandels-Marktführer für die Befüllung von Tintenpatronen plant weitere Entwicklung in Europa im Jahr 2019

"RIS freut es, dass sich Cora entschieden hat, in unsere InkCenter®-Lösungen zu investieren und sie in ganz Frankreich bereitzustellen. Dies ist eine sehr interessante Gelegenheit für RIS, unser Tintennachfüll-Servicenetz in Europa weiter auszubauen", sagte David Lenny, RIS President und CEO. "Durch die Zusammenarbeit von RIS und Cora wird Verbrauchern ein hochqualitatives Produkt angeboten, mit dem sie Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen können. Die Aufnahme von RIS InkCentern in die Cora-Filialen ermöglicht es Käufern, ihre eigenen leeren Patronen mit hochwertiger Tinte zu befüllen, die eine ausgezeichnete Druckauflösung liefert - während sie gleichzeitig andere Einkäufe erledigen können."

Vince Hormovitis, Vice President of Business Development bei RIS merkt dazu Folgendes an: "Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft mit Cora. Das Führungsteam von Cora ist bestrebt, seinen treuen Kunden verbesserte Dienstleistungen anzubieten. Das RIS InkCenter® erweitert das Portfolio von Cora um einen weiteren Service, mit dem professionelles Nachfüllen von Tintenpatronen mit enormen Einsparungen im Vergleich zu den hohen Kosten für Markentinte angeboten wird. Dieser neue Service wird Cora zu einer zentralen Anlaufstelle für Tinte machen." Wir freuen uns auf die kommenden Monate, wenn das Nachfüllen von Tinte an allen Cora-Standorten möglich ist."

Das Konzept hinter RIS ist innovativ - Kunden geben ihre leeren Tintenpatronen im Servicebereich des Marktes ab, um sie während des Einkaufs von einem Mitarbeiter am RIS InkCenter®-Stand wieder auffüllen zu lassen. Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche und hochwertige Tintennachfüllung mit einer Einsparung von bis zu 70 Prozent im Vergleich zu den Kosten für den Kauf einer neuen Patrone. Dieser Meilenstein des Unternehmens folgt anderen jüngsten Expansionen in Frankreich. Darüber hinaus plant RIS, seine Präsenz im Einzelhandel in den nächsten Jahren in etlichen europäischen Ländern zu verstärken.

Informationen zu RIS:

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) gehört zu den Einzelhandels-Branchenführen im Bereich Nachfüllservices für Tintenpatronen vor Ort. Der patentierte RIS InkCenter®-Stand wird in mehr als 600 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den USA, Kanada und Europa angeboten, darunter bei Costco Wholesale, Auchan, Cora, Sam's Club, Fry's Electronics, Boulanger, E.Leclerc, Schiever, Intermarché, Saturn, und in ausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden eine unvergleichliche Qualität und ermöglicht eine Kosteneinsparung von bis zu 70 %. InkCenter®-Stände lassen sich nahtlos in Kundenumgebungen integrieren und ermöglichen eine großartige Kundenerfahrung. RIS wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren gegründet, mit dem Ziel Kunden eine bessere Lösung im Bereich Drucken zu einem niedrigeren Preis anzubieten. Der Unternehmenssitz befindet sich in Carlsbad, Kalifornien. Weitere Informationen zu RIS erhalten Sie unter www.Go2RIS.com

Informationen zu Cora

Cora betreibt 60 Verbrauchermärkte in Frankreich, hauptsächlich im Norden und Osten Frankreichs. Das Unternehmen beschäftigt 15.000 Mitarbeiter und generiert einen jährlichen Umsatz von 5 Milliarden Euro. Zum Sortiment gehören: Lebensmittel, Desserts, Getränke, Gourmetprodukte, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Gartengeräte und Heimwerkerausstattung sowie Veranstaltungstickets, Zeitschriften, Reisearrangements und Dienstleistungen im Bereich Fotoentwicklung. Weitere Informationen zu Cora finden Sie unter www.cora.fr

