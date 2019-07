Warren Buffett und Justin Sun mit gemeinsamem öffentlichem Auftritt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die TRON Foundation wird am 25. Juli um 10:00 Uhr (PST) im Nasdaq Entrepreneurial Center in San Francisco, Kalifornien, eine Pressekonferenz abhalten.

Warren Buffett, Milliardär, Investor und CEO von Berkshire Hathaway, und Justin Sun, Gründer der Blockchain-Plattform TRON und CEO des Peer-to-Peer-Streaming-Vorreiters BitTorrent, werden auf der Veranstaltung Seite an Seite in Erscheinung treten, ihre Sichtweisen und Perspektiven zu den Themen Blockchain und Kryptowährung und ihre Erwartungen an die privaten Gespräche darlegen, die am Nachmittag des gleichen Tages beim Power Of One Lunch im Restaurant Quince stattfinden.

Sun hatte den Zuschlag bei der Power Of One Lunch-Auktion nach einem Rekordgebot von 4.567.888 USD erhalten, die der in San Francisco ansässigen gemeinnützigen Stiftung GLIDE Foundation zugutekommen. Karen Hanrahan, President und CEO der GLIDE Foundation, wird ebenfalls mit Buffet und Sun auf der Bühne stehen, um Fragen von Medienseite zu beantworten. Registrierte Journalisten haben die Möglichkeit, allen drei Sprechern Fragen zu stellen.

Diese Einladung richtet sich an entsprechend akkreditierte Medienvertreter. Einlass ist ab 9:00 Uhr (PST) mit einem privaten Frühstücksempfang. Die offizielle Pressekonferenz beginnt um 10:00 Uhr (PST). Persönliche Einzelinterviews müssen mit einem Vorlauf von mindestens drei Werktagen vor der Pressekonferenz angefragt werden.

Nach dem Power of One Lunch findet im 301 Howard Street um 16:30 Uhr (PST) eine zusätzliche Pressekonferenz statt, auf der Justin Sun sich zu den Highlights aus seinem Mittagessen mit Warren Buffett äußern und für individuelle Interviews zur Verfügung stehen wird.

Akkreditierte Medienvertreter sind außerdem zur Teilnahme an der Power of One TRON After Party im Dachgarten des Hotel VIA eingeladen.

Um an einer der oben aufgeführten Medienveranstaltungen teilzunehmen, füllen Sie bitte folgendes Online-Registrierungsformular aus.

Die Pressekonferenz wird online auf der Facebook-Seite der TRON Foundation übertragen.

BESTÄTIGTE REFERENTEN

Justin Sun, Gründer von TRON, CEO von BitTorrent

Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway

Karen Hanrahan, President und CEO der GLIDE Foundation

