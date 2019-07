Therme Bük – Thermenglück & Familienspaß inklusive

Österreichs beliebteste Familientherme in Westungarn

Bükfürdő / Bad Bük (OTS) - Die Therme Bük (Bükfürdő Thermal & Spa), nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ist eine perfekte Destination für die ganze Familie mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Vorzeigetherme Ungarns bietet ein dreifaches Thermenerlebnis: Kur, Wellness und Familienurlaub mit jeder Menge Wasserspaß. Der 14 Hektar große Wohlfühl-Komplex ist so durchdacht, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen ihren perfekten Urlaub genießen können. Und das über das ganze Jahr hindurch – denn Wasserrutschen, Erlebnisbecken, In- und Outdoor-Bereiche bieten Wasserspaß für Familien, während die Wellness-, Kur- und Medical Wellness-Bereiche vom Familienbereich gut abgeschirmt sind.

Die Therme verfügt über einen eigenen Campingplatz, der beim ÖCC Campingplatz-Test mit fünf Sternen als hervorragend bewertet wurde. Die Therme ist auch Vorteilspartner der family extra Card Wien und des burgenländischen Familienpasses. Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis begeistert vor allem österreichische Familien, die vergnügte Stunden in der Familientherme verbringen können.

Ideal für den Familienurlaub ist die kleine thermeneigene Mobilheimanlage am Campingplatz, die direkt an die Thermen-Landschaft angeschlossen ist. Die Mobilheime sind bestens ausgestattet und bieten für bis zu sechs Personen Platz. So können Familien einen unbeschwerten, zwanglosen und kostengünstigen Urlaub direkt am Wasserparadies genießen. Die Therme ist 1,5 Autostunde von Wien entfernt, und auch einfach mit der Bahn zu erreichen. Der Thermen Shuttle- und Kidsbus von Elite Tours bietet direkte Verbindung von Wien und Wiener Neudorf. Warum die ungarische Therme Bük in Österreich so beliebt ist, lesen Sie hier.

Therme Bük Tipps: Wohlfühlpakete inkl Tageskarte und Massage ab 22 EUR, Tageskarte für Familie (2ER+2Kind) 29 EUR, perfekter Familienurlaub in der Therme im Mobilheim ab 100 EUR (4 Pax)

Warum die Österreicher die Therme Bük lieben? Hier zum Nachlesen!

