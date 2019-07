Über eine Million Kunstliebhaber zog es zur Ausstellung für zeitgenössische Kunst nach Wuzhen

Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 2019 Wuzhen Contemporary Art Exhibition ging am 30. Juni zu Ende und lockte während ihrer dreimonatigen Laufzeit mehr als eine Million Besucher in die alte Stadt. Die Veranstaltung hat dem chinesischen Kunstausstellungssektor einen wertvollen Auftrieb verliehen, der sich für Künstler, Kunstgalerie und Kunstliebhaber im Sinne einer Herausforderung des Unbekannten als erfolgreich erwiesen hat.

Eine neue Welle, um sich mit internationaler Kunst zu verbinden

Die Organisatoren der Veranstaltung luden 60 Künstler aus 23 Ländern und Regionen der Welt ein, rund 90 Werke in einem hoch entwickelten Kulturexperiment auszustellen, das ein einmaliges Gefühl von Kraft ausstrahlt.

Unter den ausgewählten Werken wurden 35 zum ersten Mal gezeigt, wodurch dem chinesischen Sektor für zeitgenössische Kunst Gesprächsstoff für anhaltende Diskussionen und Begeisterung geboten wurde. Die Werke wurden in der 12.000 Quadratmeter großen Ausstellungshalle präsentiert, in der Künstler wetteiferten, die traditionellen Grenzen der Kunst zu überschreiten. Das Ergebnis war ein spirituelles Erwachen des interkulturellen Austauschs kreativer Ideen zwischen internationalen und chinesischen Künstlern. Weitere 30 Werke, die speziell auf das Thema der Ausstellung bzw. das humanistische Umfeld von Wuzhen zugeschnitten waren, reflektierten die lokalen Subjektivitäten.

Zu den Besuchern der Ausstellung gehörten Künstler, Lehrende und Studenten aus Kunsthochschulen, Fachleute aus Kunstinstitutionen, Leiter von Kunstgalerien und Kuratoren. Insgesamt brachten es diese auf eine Besucherzahl von über 1 Million - 50.000 mehr als im Vorjahr. Neben der Attraktivität der Ausstellung selbst trugen die Professionalität des Leitungsteams und des Betreuungspersonals sowie die Umgebung zu ihrem Erfolg bei.

Zusammenführung internationaler innovativer Ideen und Angebot, der Gesellschaft durch Kultur Nutzen zu bringen

Die Organisatoren der Veranstaltung hielten 23 kostenfreie "Public Education"-Sitzungen zu verschiedenen Themen, darunter Kuratieren von Ausstellungen, Umwelt und Layout, die Beziehung zwischen Kunst und Dorf, der aktuelle Status von Kunstgalerien, die Verwendung von Bildern, klangliche Kunstwerke, Werke junger Künstler, Medienökologie und Kommunikationskunst. Die Sitzungen umfassten Vorträge, Interviews, Workshops und Videopräsentationen von 54 Ehrengästen, darunter Xu Bing und Kazuyo Sejima, bei denen das zentrale Thema die dreidimensionale Welt des neuen Denkens in der Kunst war.

Die Interessenvertretung des Konzepts Kunst und die repräsentative Darbietung von Kunst vor Ort, wird immer mehr zu einem festen Bestandteil von Wuzhen

Zum ersten Mal versammelte die Veranstaltung ein Team junger Kunstkritiker, die durch den Prozess der Nominierung, Ausstellung und Auswahl die Werke von 12 jungen Künstlern identifizierten, die unter 48 Teilnehmern als Finalisten ausgewählt wurden. Drei der 12 Finalisten erhielten während der Eröffnungsfeier einen Preis. Der Aufbau der professionellen Plattform und die kontinuierliche Förderung des Nachwuchses sind zu einem festen Bestandteil der kulturellen Kommunikation und des kulturellen Austauschs im Rahmen der Ausstellung geworden, während der Wettbewerb an sich dazu diente, den Gemeinschaftssinn unter der jungen Bevölkerung der Stadt hervorzubringen.

Zwei Projekte stachen besonders heraus: Another Layer of Surface Water, eine neue Außeninstallation der Gewinnerin des Pritzker-Architekturpreises und Künstlerin Kazuyo Sejima, sowie Sky, eine Open-Air-Kreation der Schweizer Künstlerin Katja Schenker an der Wuzhen North Silk Factory spiegelten die kulturellen und regionalen Besonderheiten von Wuzhen wider. Beide wurden dem Organisator als Teil der permanenten Sammlung gespendet. Die von den beiden Ausstellungen zurückgelassenen Werke haben Wuzhens öffentlichen Raum in einen täglichen öffentlichen Kunstraum verwandelt und gleichzeitig zeitgenössische Kunst in den Alltag der Stadt integriert.

Von Ausstellungen über Künstler bis hin zur Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen spielt Wuzhen eine führende Rolle bei der Art der Vorstellung und Präsentation von Kunst gegenüber dem weltweiten Publikum. Chen Xianghong, der Schirmherr der Wuzhen Contemporary Art Exhibition, sagte: "Wir alle wissen, dass eine einzige Ausstellung nicht viel bewirkt, aber wir hoffen, diesem historischen Ort eine neue Perspektive und ein tiefes Verständnis von Kunst zu geben."

Wuzhen plant, die Weiterentwicklung von Kunstformen, die in ihrem Umfang und ihrer Vision breiter sind, weiter zu fördern und gleichzeitig die kulturelle Verjüngung und Transformation der antiken Stadt vorzunehmen.

