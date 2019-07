Utopia, das bahnbrechende dezentrale P2P-Ökosystem, kündigt Beta-Testphase an

London (ots/PRNewswire) - Wir leben in einer total überwachten Welt, in der mangelnder Datenschutz zur Norm wird und echte Privatsphäre der Vergangenheit angehört. Wir, eine Gruppe von Enthusiasten für Netzwerktechnologie, sind der Meinung, dass das so nicht mehr lange weitergehen darf, und unsere Antwort lautet Utopia! Utopia ist eine mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Ökosystem-Plattform, die speziell konzipiert wurde, um die Privatsphäre im Bereich Kommunikation und die Vertraulichkeit und Sicherheit von persönlichen Daten zu schützen. Utopia wurde für ein datenschutzbewusstes Publikum entwickelt, das daran glaubt, dass die Privatsphäre an erster Stelle steht.

Utopia, ein bahnbrechendes dezentrales P2P-Ökosystem, das sichere Instant Messenger- und Mail-Funktionen, schürfbare Kryptowährung, eingebauten Browser und vieles mehr vereint, gibt den Start seiner Beta-Testphase bekannt

Utopia ist ein Produkt, das Freiheit und Anonymität ohne Zensur repräsentiert, und dessen Entwicklung fünf Jahre in Anspruch genommen hat. Vollständige Überwachung, Kontrolle des Informationsflusses und Täuschung durch die Machthabenden - das ist exakt das, was Utopia verhindern möchte. Wer Utopia nutzt, wird nicht länger von Big Brother beobachtet. Mit Utopia lassen sich Online-Zensur und Firewalls umgehen, so dass man jederzeit mit jedem kommunizieren kann. Die Meinungsfreiheit wird durch das Utopia-Ökosystem garantiert: eine physische Verortung des Nutzers ist nicht möglich, Kommunikationsinhalte und Daten können nicht von Dritten abgefangen und gelesen werden, und alle Utopia-Kontodaten werden auf einem lokalen Gerät in einer verschlüsselten Datei gespeichert.

Was macht Utopia so einzigartig?

Utopia ist ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk, das ohne zentralen Server für die Übertragung oder Speicherung der Daten auskommt. Das Netzwerk wird von den Leuten unterstützt, die es nutzen und die hochwertige Funktionen mit einer reibungslos funktionierenden Benutzeroberfläche liefern, die jede Menge Mehrwert bieten. Mit Utopia lassen sich text- und sprachbasierte Sofortnachrichten senden, Dateien übertragen, Gruppen-Chats und Channels erstellen, Nachrichtenfeeds und private Diskussionen einrichten. Mit Hilfe des integrierten uMaps lässt sich ein Channel geotaggen, was die Channel-Suche auf Utopia vereinfacht und eine zusätzliche Ebene der Sicherheit einbaut. Dies macht die Verwendung von öffentlich zugänglichen Online-Kartendiensten überflüssig, die bekanntermaßen die Daten der Nutzer speichern, um kolossale Big Data-Sammlungen zu füttern.

uMail ist eine dezentrale Alternative zum klassischen E-Mail. Es werden keine Server für die Übertragung oder Speicherung von Mails verwendet. Der uMail-Account, der binnen einer Minute erstellt ist, ermöglicht unbegrenztes Messaging und unbegrenzte Speicherung von Anhängen. Die Verschlüsselung des Utopia-Ökosystems garantiert die Sicherheit von Mailversand und Speicherung. Das uMail-Konto kann als interner Bestandteil von Utopia weder blockiert noch beschlagnahmt werden.

In Utopias eingebautem Wallet sind sämtliche Finanzfunktionen zu finden: man kann Zahlungen in Utopias schürfbarer Kryptowährung Crypton abwickeln, Zahlungen auf der eigenen Website akzeptieren, mit Crypto Cards bezahlen, ohne seine Identität preiszugeben, oder seine Dienstleistungen für andere Utopia-Nutzer in Rechnung stellen.

Das Utopia-Netzwerk beinhaltet eine sichere Alternative zum traditionellen Domain Name System (DNS), die sich Utopia Name System (UNS) nennt. Es handelt sich dabei um dezentrales Register von Namen, die nicht von Dritten übernommen, blockiert oder korrumpiert werden können. Der Name gehört, sobald er registriert ist, für immer dem, der ihn hat registrieren lassen.

UNS in Kombination mit der Packet Forwarding-Funktionalität ermöglicht es, jede Art von Daten zwischen Benutzern im Ökosystem zu tunneln, was erlaubt, verschiedene Arten von Ressourcen, einschließlich Webseiten, im Utopia-Netzwerk zu hosten. Utopia hat einen eingebauten Browser namens Idyll, um Webseiten innerhalb des Utopia Peer-to-Peer-Netzwerks aufzurufen. Idyll ist eine hervorragende Alternative zum TOR Browser.

Die Entwickler des Utopia-Projekts haben in intensiver fünfjähriger Arbeit zahlreiche weitere spannende Features erstellt, zu denen Sprachverschlüsselung, jede Menge Sticker und Smilies, Multi-Player-Games und Collaboration- und Organisations-Tools zählen.

Das Utopia-Team freut sich, jetzt den Start eines öffentlichen BETA-Tests bekannt geben zu können.

Jeder kann sich nun selbst mit den einzigartigen Funktionen von Utopia und dem revolutionären Ansatz des dezentralen, auf Datenschutz ausgelegten Ökosystems vertraut machen. Dazu wird außerdem ein großzügiges Belohnungssystem für jede Art von Unterstützung bereitgestellt - z.B. Bug-Reporting, das Beisteuern von Ideen, und Werbung und Influencer-Aktionen. Die BETA-Testphase dauert rund drei Monate. Die endgültige Version des Utopia-Ökosystems wird im Anschluss veröffentlicht und zum Download bereitgestellt. Utopia ist eine absolut kostenlose Software, für deren Einsatz weder eine einmalige Zahlung noch wiederkehrende Gebühren anfallen, und deren Funktionalität in voller Bandbreite frei genutzt werden kann.

Die Anmeldung zum BETA-Programm und weitere Informationen einschließlich Screenshots finden Sie unter https://beta.u.is. Sie können Utopia, wenn Sie ein Beta-Testerkonto auf Utopias Beta-Test-Portal eröffnet haben, direkt herunterladen und auf Ihrem PC, Mac oder Linux-System installieren.

Utopia ist ein bahnbrechendes dezentrales P2P-Ökosystem, das ohne zentralen Server für die Übertragung und Speicherung von Daten auskommt. Utopia ermöglicht es Benutzern, umgehend Text- und Sprachnachrichten zu senden, Dateien zu übertragen, Gruppen-Chats und Kanäle zu erstellen und Zahlungen in Utopias schürfbarer Kryptowährung Crypton abzuwickeln. Mehr zu Utopia und zur Anmeldung für die Beta-Version finden Sie unter https://beta.u.is

