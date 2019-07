„ORF III Kulturdienstag“: Zotter, Franzobel, Sautner und Reyer zu Gast in „erLesen“

Außerdem: „Alltagsgeschichten“ über „Meldemannstraße“, „Grenzbummel“ und „Die verflixten Nachbarn“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am „ORF III Kulturdienstag“, dem 9. Juli 2019, eine neue Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ (20.15 Uhr). Diesmal zu Gast in Heinz Sichrovskys Bücherwelt sind Chocolatier Josef Zotter, Schriftsteller Franzobel, Autor Thomas Sautner sowie Autorin und Komponistin Sophie Reyer. Josef Zotter schwimmt auf einer süßen Erfolgswelle. Dass er jedoch auch Krisen und Scheitern kennt, erzählt er in seinem Buch „Kopfstand mit frischen Fischen. Mein Leben – meine Überzeugungen“. Der kritische Schriftsteller Franzobel entwirft im dystopischen Roman „Rechtswalzer“ das Bild einer totalitären Regierung, die kritische Journalistinnen und Journalisten einsperren lässt und Seniorinnen und Senioren auf eine letzte „große Kreuzfahrt“ schickt – um Pflegekosten zu sparen. Hoffnungsfroher mutet Thomas Sautners Roman „Großmutters Haus“ an. Darin begibt sich die junge Malin auf Sinnsuche zu ihrer unkonventionellen Großmutter ins Waldviertel. Sophie Reyer präsentiert mit „Die Freiheit der Fische“ eine Begegnung mit dem Autisten Jakob.

Wie jeden Dienstag im Sommer präsentiert ORF III auch am 9. Juli drei Folgen von Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichte“. Im Film „Meldemannstraße“ (21.05 Uhr) porträtierte die Filmemacherin Menschen im Männerwohnheim „Haus Meldemannstraße“, das knapp hundert Jahre lang als Obdachlosenasyl im 20. Wiener Gemeindebezirk diente.

Anschließend unternimmt Elizabeth T. Spira mit Kameramann Peter Kasperak einen „Grenzbummel“ (21.55 Uhr). Bei ihrem filmischen Tagesausflug an die österreichich-tschechische Grenze befragte die Filmemacherin Passantinnen und Passanten, was sie im Grenzbereich suchen.

Um 22.45 Uhr stehen schließlich „Die verflixten Nachbarn“ an der mährisch-österreichischen Grenze im Mittelpunkt. Auf beiden Seiten der Grenze sprach Elizabeth T. Spira mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und fragte, wie sich das Leben in den Dörfern seit der Grenzöffnung verändert hat. Was war das Verbindende, was das Trennende? Und was halten die Mähren von den Österreicherinnen und Österreichern bzw. umgekehrt?

