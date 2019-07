Toto: Jetzt geht es um einen Vierfachjackpot mit rund 170.000 Euro

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge blieb am Wochenende der Dreizehner Gewinntopf verschlossen, denn es gelang abermals niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen. Somit geht es in der nächsten Runde um einen Vierfachjackpot mit rund 170.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmer erzielten insgesamt drei Zwölfer zu jeweils mehr als 4.000 Euro. Ein Salzburger und ein win2day User spielten dabei jeweils mit System. Während beim Salzburger eine „Bank“ nicht hielt (er tippte bei Spiel 18 auf einen Heimsieg von Atlanta United gegen die Ney York Red Bulls, das Match endete unentschieden), fiel dem win2day-User ein „Zweierweg“ um (Spiel 4, das mit Ersatztipp gewertet werden musste und derart mit einem Unentschieden geendet hatte), was ihm zwei Zwölfer eingebracht hatte.

In der Torwette wartet im ersten Rang weiterhin ein Jackpot, da niemand alle fünf Ergebnisse richtig tippen konnte.

Annahmeschluss für die Runde 28A ist am Dienstag um 17.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 27

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 157.761,58 – 170.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 4.032,30 88 Elfer zu je EUR 30,50 700 Zehner zu je EUR 7,60 210 5er Bonus zu je EUR 10,60

Der richtige Tipp: 1 2 X X 1 / 1 1 1 2 2 1 1 X 2 2 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 10.537,68 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 600,00 Torwette 3. Rang: 111 zu je EUR 7,40 Hattrick: JP zu EUR 119.476,50

Torwette-Resultate: +:2 0:1 1:1 1:1 2:1

