Theater, Oper, Kabarett und ein „Kamingespräch on tour“

Von „Pathos“ auf der Rosenburg bis „Don Camillo und Peppone“ in Mödling

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 10. Juli, beleuchtet Angelika Niedetzky im Rahmen der Sommernachtskomödie Rosenburg in ihrem vierten Soloprogramm „Pathos“ mit Leichtigkeit und Schwung das Pathos des Lebens. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Sommernachtskomödie Rosenburg unter 0664/163 05 43, e-mail karten @ sommernachtskomoedie.at und www.sommernachtskomoedie.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 10. Juli, machen die „Kremser Kamingespräch on tour“ in der Franz-Traunfellner-Dokumentation auf Schloss Pöggstall Station: Ab 18 Uhr diskutieren dabei Luzia Nistler und Leopold Kogler über „Klimatisches: Die Kreativität: Künstlerische Statements“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen beim Haus der Regionen unter 02732/850 15-23, e-mail ticket @ volkskultureuropa.org und www.volkskulturnoe.at.

Am Mittwoch, 10. Juli, feiert auch ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach Johann Nestroys Posse „Der Talisman“ in der Regie von Kilian Klapper Premiere. Folgetermine: 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 30. und 31. Juli sowie 1., 2. und 3. August jeweils ab 20.15 Uhr bzw. 14. Juli und 4. August jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Samstag, 13. Juli, sind Die Stehaufmandln zu Gast in der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und https://sommerszene.mistelbach.at.

Im Rahmen der Sommerspiele Melk sind Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes am Sonntag, 14. Juli, zu Gast in der Wachauarena und verwandeln ab 17 und 20.15 Uhr mit „Jedermann Reloaded“ Hugo von Hofmannsthals 100 Jahre altes Mysterienspiel in ein Schauspiel-Rock-Konzert. Nähere Informationen und Karten bei den Sommerspielen Melk unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Bernd R. Bienerts Teatro Barocco kombiniert heuer Joseph Haydns szenische Kantate „Ariadne auf Naxos (Arianna a Naxos)“ aus dem Jahr 1789 mit der österreichischen Erstaufführung von Georg Anton Bendas Opera buffa „Der gute Ehemann (Il buon marito)“, uraufgeführt im Jahr 1765. Premiere feiern die beiden Werke in historischen Inszenierungen auf einer eigens dafür entworfenen Barockbühne im Congress Casino Baden am Sonntag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr. Es spielt das Ensemble Teatro Barocco auf historischen Instrumenten (Regie: Bernd R. Bienert, musikalische Leitung: Aries Caces): Folgetermine: 20. und 27. Juli sowie 3., 11. und 17. August jeweils ab 19.30 Uhr. Karten unter 02252/44496-444 und e-mail tickets.ccb @ casinos.at; nähere Informationen unter www.teatrobarocco.at.

Noch bis Sonntag, 21. Juli, verwandelt sich der Steinbruch Winzendorf mit Artistik, Akrobatik, Feuer, Flamenco und Magie in eine pulsierende Manege und präsentiert die deutschsprachige Erstaufführung von „Carmen - Das Musical“ mit Musik von Frank Wildhorn auf der Basis von Prosper Mérimeés Figur (Regie: Erik Petersen). Gespielt wird von Donnerstag bis Sonntag, Donnerstag jeweils ab 18 Uhr, Freitag und Samstag ab 20 Uhr sowie Sonntag ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Musicalsommer Winzendorf unter 0660/857 20 52, e-mail office @ musicalsommer-winzendorf.at und www.musicalsommer-winzendorf.at.

Schließlich spielt das Sommertheater Mödling unter der Leitung von Andreas Berger noch bis Samstag, 10. August, am Mödlinger Kirchenplatz mit „Don Camillo und Peppone" von Gerold Theobalt eine eigens adaptierte Bühnenversion der Filme der 1950er- und -60er-Jahre. Die Vorstellungen finden vom 11. bis 13., 16. bis 18., 24. bis 27. und am 31. Juli sowie am 2. und von 7. bis 10. August jeweils ab 19.30 Uhr (bei Schlechtwetter in der Europahalle) statt. Nähere Informationen und Karten beim Mödlinger Infoservice unter 02236/400-125 und www.theater-moedling.at.

