AVISO: Mittwoch, 10.7., 10 Uhr, Medientermin: Stadträtin Kathrin Gaal präsentiert „Die Seestadt ist weiblich“

Starke Frauen gestalten den Stadtteil in der Donaustadt

Wien (OTS) - In der Seestadt Aspern werden Straßen und Plätze nach Frauen benannt. Einblick in Leben und Werk dieser Pionierinnen gibt die neue Broschüre „Die Seestadt ist weiblich“. Zur Präsentation laden Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und die Wien 3420 aspern Development AG am 10. Juli um 10 Uhr in die Seestadt.



Zahlreiche starke Frauen prägen Tag für Tag die Seestadt – eine von ihnen ist HoHo Wien-Projektleiterin Caroline Palfy. Als weitere Seestadt-Pionierinnen sind Apothekerin Sylvia Schlagintweit, „Science Buster“ sowie aspern-Beirat-Mitglied Elisabeth Oberzaucher und Doris Moser, Donaustädter Bezirksrätin und Vorsitzende der Kulturkommission, anwesend.

Die Barbara-Prammer-Allee im Norden des Sees wird besichtigt. Eine VR-Brille ermöglicht einen virtuellen Blick auf das künftige Quartier „Am Seebogen“.

Karl Gasta, Bezirksvorsteher-Stellvertreter in der Donaustadt und Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420 aspern Development AG werden bei der Präsentation dabei sein.

Für Interessierte ist im Anschluss ein Besuch eines Musterbüros des HoHo Next möglich. Wir empfehlen die Anreise mit der U-Bahn und bequemes Schuhwerk.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss)







„Die Seestadt ist weiblich“

Datum: 10.07.2019, 10:00 Uhr

Ort: Flederhaus (U2-Station Seestadt, Ausgang „Seepromenade“

1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

T: 0676/811881983

E: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Ingrid Spörk

Wien 3420 aspern Development AG

T: 01/7740274-39

M: 0664/8486151

E: i.spoerk @ wien3420.at