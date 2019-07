Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - 07.07.2019, 23.30 Uhr

11., Schemmerlstraße

Da bei einem Fahrzeug die Alarmanlage hörbar war, wurde die Polizei verständigt. Die Polizisten konnten an der Einsatzörtlichkeit zwei Männer wahrnehmen, die an einem Fahrzeug hantierten. Als sie die Beamten erblickten, warfen sie Gegenstände über einen Zaun. Der 16-und der 19- Jährige (serbische Staatsangehörige) wurden angehalten und in weiterer Folge festgenommen. Bei den über den Zaun geworfenen Gegenständen handelte es sich um einen Rucksack, in dem die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden haben. Die beiden Männer waren geständig und gaben an, in ein nahegelegenes Restaurant eingebrochen zu haben.

