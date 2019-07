Widerstand und drei verletzte Beamte

Wien (OTS) - 07.07.2019, 04.30 Uhr

1., Rabensteig

Im Rahmen des Streifendienstes sind Beamte auf einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann aufmerksam geworden. Die Frau beschimpfte den Mann und schlug ihm mit der Faust in Gesicht, wodurch dieser am Auge verletzt wurde. Als die Polizisten den Streit schlichten wollten und versuchten die beiden zu trennen, richtete sich die Aggression der Frau gegen die Beamten. Sie beschimpfte und schrie die einschreitenden Polizisten lautstark an. Daneben begann sie mit ihren Händen immer wieder in die Richtung der Beamten zu schlagen. Die Frau (21, serbische Staatsangehörige) wurde mehrmals abgemahnt und aufgefordert ihr Verhalten einzustellen. Da die Frau immer aggressiver reagierte, mussten die Beamten die Festnahme aussprechen. Im Zuge dieser begann sie zu treten und mit den Fäusten auf die Beamten einzuschlagen. Bei dem Versuch, die Beine der Frau zu fixieren, versetzte sie einem Polizisten mehrere Fußtritte gegen die Stirn.

Plötzlich stürmten rund 20-25 Männer schreiend und wild gestikulierend aus einem Club zum Vorfallsort. Die Polizisten forderten umgehend Verstärkung an und versuchten die Männer auf Distanz zu halten. Darunter waren zwei Männer (25, 28, österreichische Staatsbürger) die versuchten, einen der Beamten in die Personengruppe zu ziehen. In weiterer Folge trafen sieben Funkmittel zur Verstärkung ein. Aufgrund dessen, begann sich die Gruppe aufzulösen. Sowohl der 25- Jährige als auch der 28- Jährige versuchten sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Aufgrund des oben geschilderten Sachverhaltes wurden die beiden Männer angehalten und festgenommen.

Um die Festgenommenen ins Polizeianhaltezentrum zu bringen wurden zwei Arrestantenwägen angefordert. Als der 28-Jährige in das Fahrzeug gebracht, und die Türe geschlossen wurde, begann dieser zu schreien und gegen die Innentüre zu treten, sodass die Tür zerstört wurde, und ein weiterer Arrestantenwagen verständigt werden musste. Auf der gesamten Fahrt bis zum Polizeianhaltezentrum randalierten die beiden Männer. Sie traten und schlugen mit den Köpfen gegen die Türen und Wände der Wagenzelle.

Im Zuge der Durchsuchung konnte bei dem 28-Jährigen ein Briefchen mit einem weißen Pulver aufgefunden werden.

Zwei Beamte erlitten Verletzungen im Bereich der Knie, ein Beamter erlitt eine Schädelprellung sowie Prellungen und Abschürfungen der Hand, des Knies und des Ellenbogens. Die Innentüre des Arrestantenwagens, ein Funkgerät, ein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr wurden beschädigt.

